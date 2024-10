Les échecs racontés en BD 

Destiné aux débutants et aux amateurs qui ne connaissent pas bien les règles, jusqu’aux joueurs maîtrisant les ouvertures, il propose une immersion vivante et ludique et a pour vocation de mettre en image le jeu d’échec : ses règles, ses stratégies, son histoire. On y suit Kevin Bordi « Blitzstream » et le Grand maître Fabien Libiszewski, entraîneur de l’équipe de France d’échec.

Les deux joueurs traversent l’histoire des échecs. Se dessine alors une méthode destinée à tout ceux qui souhaiteraient se mettre aux échecs ou progresser facilement.

Les éditions Robert Laffont nous en proposent les premières pages en avant-première :

L'ouvrage est écrit par Kévin Bordi, alias Blitzstream, champion d’échecs et youtubeur (+300K abonnés). Il est l’auteur de plusieurs livres vendus à plus de 100.000 exemplaires - Fabien Libiszewski, grand maître international est ancien entraîneur de l’équipe de France d’échecs et Louis Vendel, directeur de collection BD chez Robert Laffont, auteur de Solal ou la chute des corps (Seuil, 2024).

Les dessins sont signés par Tristan Garnier, auteur de L’Incroyable Histoire de l’argent (Les Arènes, 2023).