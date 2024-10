Livraison à 3 € : pour Amazon, la lecture en fait toujours les frais

6 mois après une première étude commandée à l'IFOP, Amazon récidive, avec de nouveaux chiffres consacrés aux achats de livres des Français. Dans un contexte économique délicat, l'encadrement des frais de port du livre, par un montant minimum de 3 € pour l'expédition, aurait des conséquences sur les pratiques de lecture et d'achat de la population.

L'IFOP, pour mener son étude, s'est tourné vers 12.005 Français âgés de 18 ans et plus, par un questionnaire auto-administré en ligne, diffusé au cours du mois d'août dernier.

Un contexte défavorable

Sur un an, les prix à la consommation ont augmenté de 2,3 % en juillet 2024, d'après l'Institut national de la statistique et des études économiques. Autrement dit, le contexte économique reste tendu, avec des conséquences non négligeables pour la culture en général et le livre en particulier. Selon les réponses recueillies par l'IFOP, 47 % des Français estiment que leur pouvoir d'achat a diminué, quand 53 % le jugent stable ou en hausse.

Dans le détail, les catégories moyenne et modeste seraient les plus concernées, et les foyers situés dans des zones rurales ou rurales autonomes [loin d'un pôle central ou hors d'une aire de plus de 50.000 habitants, NdR].

79 % des Français qui ressentent une baisse de pouvoir d'achat envisagent de réduire leurs dépenses culturelles, contre 73 % en février 2024. De fait, les fréquences d'achat du livre semblent avoir accusé le coup : si 73 % des Français déclarent acheter des livres neufs (contre 74 % en février 2024), ils ne sont que 16 % à le faire au moins une fois par mois (contre 24 % en février 2024).

À LIRE - Face au livre, “les réseaux sociaux ont réussi leur entreprise”

La proportion des achats hebdomadaires aurait diminué de moitié en quelques mois (de 6 à 3 %), quand les achats mensuels seraient un peu moins touchés (de 18 à 12 %). Les achats ponctuels, dans l'année, seraient préservés, quand les achats « une à deux fois dans l'année » augmentent sensiblement (de 19 à 30 %). Les lecteurs français ne se priveraient pas totalement : 27 % n'achètent pas de livres neufs, contre 26 % quelques mois auparavant.

Une mesure impopulaire ?

Depuis le mois d'octobre 2023, la commande d'un livre neuf sur internet suppose le paiement de frais de port d'un montant minimum de 3 €, lorsque le montant total du panier est inférieur à 35 € (en ne prenant en compte que les prix des ouvrages). Cette mesure était destinée à rétablir la concurrence entre les grandes plateformes de vente en ligne, dont Amazon, et les librairies indépendantes. En effet, si le premier pouvait proposer des frais de port compétitifs, à 0,1 €, les secondes se retrouvaient contraintes de faire régler une facture plus salée aux clients.

Sans surprise, les réponses des participants n'ont pas tellement évolué : ils sont 62 % à considérer que ce montant minimum des frais de port affecte leur pouvoir d'achat, contre 38 % à soutenir l'inverse. Les tranches d'âges entre 18 et 49 seraient les plus touchés, et les catégories modeste et pauvre du côté socioéconomique.

44 % des répondants estimeraient que l'instauration des frais de port plancher de 3 € aurait conduit à une réduction des achats de livres et à une baisse de leur pratique de la lecture. De nouvelles pratiques de consommation se populariseraient, comme l'achat dans des points de vente physiques (64 % le font plus fréquemment), le prêt de livres entre proches (56 %) ou encore l'emprunt auprès d'une bibliothèque (51 %).

La librairie résistante

La question centrale à laquelle tente de répondre l'étude de l'IFOP commandée par Amazon est la suivante : les frais de port à 3 € obligatoires ont-ils redirigé une partie de la clientèle vers la librairie, comme le souhaitait le législateur ? 26 % des répondants indiquent se tourner vers la librairie indépendante, comme au moment de la précédente étude sur le sujet, en avril dernier.

Les hyper et supermarchés, pour leur part, seraient en fort recul, avec 25 % des répondants qui les fréquenteraient, contre 41 % quelques mois plus tôt. Les grandes enseignes de produits culturels, comme Fnac et Cultura, s'en sortent en tête, avec 36 %, contre 22 % en avril dernier.

Une répartition qui correspond plus ou moins au partage actuel du marché du livre : selon le ministère de la Culture, les grandes surfaces culturelles en couvrent 28,4 % en 2023, devant les librairies, avec 23,3 %, et les sites internet (22,2 %). Les grandes surfaces non spécialisées, elles, pointent à 18,1 %.

Amazon met en avant, dans sa communication, un recours massif aux hyper/supermarchés, grandes enseignes culturelles et maisons de la presse pour les achats de livres (70 %), contre 26 % pour les librairies indépendantes.

Mais la répartition sur le territoire comme le nombre d'enseignes pèsent sans doute sur ce choix : en 2023, on comptait 2300 hypermarchés et 5875 supermarchés en France, selon la Fédération du commerce et de la distribution, 227 Fnac, 108 Cultura et une trentaine d'enseignes Gibert Joseph, ainsi que 530 maisons de la presse. Soit un total de 9000 points de vente, pour 3700 librairies indépendantes environ... Amazon deviendrait-il le meilleur défenseur des librairies, en plaidant pour plus d'ouvertures ?

« Payer plus ou lire moins »

Dans la communication qui accompagne l'étude de l'IFOP, Amazon insiste à nouveau sur les effets jugés délétères des frais de port plancher sur l'accès aux livres et à la lecture. « Dans un pays où plus de 90 % des communes n’ont pas de librairie, instaurer des frais de port obligatoires sur les livres revient à taxer la lecture, en forçant de nombreux Français à choisir entre payer plus ou lire moins. La lecture est une grande cause nationale qui doit mobiliser tous les acteurs, et les politiques publiques culturelles devraient plutôt s’appuyer sur les atouts de l’offre en ligne pour favoriser un accès large à toute la culture, partout en France », déclare ainsi Frédéric Duval, directeur général d’Amazon.fr.

Interrogée, la filiale française de la multinationale n'a pas voulu partager de chiffres concernant la vente d'ouvrages, ni même indiquer une trajectoire des résultats dans ce domaine, en insistant plutôt sur les effets de la loi quant aux pratiques de lecture des Français. La firme encourage par ailleurs les pouvoirs publics à préférer d'autres mesures de soutien à la librairie, comme la mise en place d’un tarif postal dédié.

À LIRE - Frais de port à 3 € : les ventes de livres diminuent chez Amazon ?

Du côté du Syndicat de la librairie française, la loi Darcos, dont l'adoption a été largement soutenue, reste évidemment défendue. « Cette étude, bien qu’elle soit orientée sur de nombreux points, confirme qu’une majorité de lecteurs s’est davantage tournée vers les points de vente physiques, notamment les librairies indépendantes, ce qui était l’objectif de la loi », assure ainsi Guillaume Husson, délégué général de l'organisation.

Les seuls chiffres sur le sujet restent toutefois ceux d'Amazon et de l'IFOP : le ministère de la Culture a promis une évaluation des effets de la législation, mais deux après son entrée en vigueur, donc en fin d'année 2025... Le Syndicat de la librairie française promet néanmoins « d’analyser plus finement l’impact de la loi Darcos » à l'aide de données de l’Observatoire de la librairie, de librairies et d'autres circuits de vente, hors Amazon.

La publication des résultats interviendra une fois la collecte terminée auprès de tous les participants. « Pour l’heure, les premières remontées montrent une légère baisse des expéditions de livres au domicile des clients, compensée par une hausse plus significative du “cliqué et retiré” », détaille Guillaume Husson.

La lutte d'Amazon contre le tarif minimum des frais de port ne date pas d'hier. La multinationale s'était exprimée, par l'intermédiaire de son directeur général Frédéric Duval, avec une tribune publiée en 2021. Celle-ci assurait que les habitants des zones rurales seraient particulièrement pénalisés par la mesure, en citant déjà des données de l'IFOP.

Rappelons que la multinationale américaine avait saisi le Conseil d'État en juin 2023 pour « excès de pouvoir », mais l'institution n'a toujours pas rendu son avis sur le sujet, se contentant de renvoyer vers la Cour de Justice de l'Union européenne. Amazon s'était aussi appuyé sur l'avis circonstancié de la Commission européenne, qui remonte à février 2023 : elle y dénonçait une dérogation injustifiée à la législation applicable, l’absence de démonstration de l’adéquation et de la proportionnalité de la mesure proposée, ainsi que le fait qu’aucune option alternative n’ait été évaluée...

L'occasion, prochaine bataille

Alors qu'une possible taxe sur les ventes de livres d'occasion se profile, suggérée par Emmanuel Macron en avril dernier afin de soutenir la filière du livre, Amazon et l'IFOP anticipent avec une série de questions sur le sujet - Amazon proposant sur sa plateforme des ouvrages d'occasion, via sa marketplace et des vendeurs tiers.

On découvre ainsi, sans trop de surprise, que 92 % des acheteurs de livres d'occasion les privilégient pour « réaliser des économies », mais aussi pour acheter plus d'ouvrages et ainsi lire plus. Entre neuf et occasion, 81 % des répondants choisissent le second, et 80 % assurent que la seconde main les intéresse aussi pour ses vertus écologiques.

À LIRE - Écologie du livre : “Le système actuel nous amène dans le mur”

74 % recherchent d'abord un titre en occasion avant de l'acheter éventuellement en neuf. 71 % s'appuient sur le réseau physique (librairie, vide-greniers, bouquineries...), contre 55 % qui se tournent essentiellement vers internet.

Ici aussi, l'idée d'une taxe est plutôt mal reçue, puisque 33 % des répondants s'y disent favorables, contre 67 % qui y sont opposés. Dans le détail, en cas de mise en œuvre de cette mesure, les bibliothèques, médiathèques et proches deviendraient de plus grands fournisseurs de livres, pour 68 % des répondants. 49 % assurent que leurs achats de livres d'occasion baisseraient en conséquence, tout comme leur pratique de la lecture.

Photographie : illustration, Province of British Columbia, CC BY-NC-ND 2.0