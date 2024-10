L'homme qui plantait des arbres : Jean Giono, écologiste avant l'heure

La nouvelle de Giono raconte l'histoire fictive d’Elzéard Bouffier, un berger solitaire qui, de 1913 à 1947, plante des arbres pour redonner vie à une région aride de la Haute-Provence. Bien que le personnage soit inventé, Giono parvient à rendre son existence crédible par la puissance de son récit.

Il plantait des arbres...

Le berger plante avec patience et détermination différentes espèces, dont des chênes, bouleaux, hêtres, frênes et érables, transformant ainsi le paysage. Le film adapte cette histoire avec une grande fidélité, renforçant son message écologique en montrant comment l’action individuelle peut créer des changements majeurs dans l’environnement​.

De fait, l’histoire est ancrée dans une période d’après-guerre, où l’Europe commence à se reconstruire après les dévastations de la Seconde Guerre mondiale. Le pays, comme le reste de l’Europe, fait face à des défis colossaux : des économies entières à redresser, une modernisation des infrastructures, et le renouveau agricole – c'est d'ailleurs le sujet d'une BD à sortir chez Delcourt, Le Grand remembrement, signée Inès Léraud et Pierre Van Hove.

La société française est encore marquée par les traumatismes du conflit, notamment par la perte de nombreuses terres agricoles et la désertification des campagnes. Le récit de Giono, avec son protagoniste plantant des arbres pour transformer une région désertique, entre en résonance avec les préoccupations de l’époque sur la revitalisation des terres... tout en allant à contre-courant de l'approche industrielle en vigueur. Le tertiaire emportera bientôt tout sur son passage : l'Histoire est en marche...

Sur le plan social, l’après-guerre marque également le début des grandes migrations rurales. Beaucoup quittent les campagnes pour aller travailler en ville, contribuant ainsi à l’abandon de certaines régions rurales. L’homme qui plantait des arbres se présente comme un contrepoint à cette tendance, mettant en lumière l’importance du travail individuel et la connexion à la terre.

L'essort économique en Europe

Car se profile également le début de ce qui sera les Trentre Glorieuses, période de croissance rapide, principalement urbaine et industrielle, souvent au détriment de l’environnement et des campagnes. La sortie de ce texte à cette période reflète déjà une critique implicite du développement effréné et de la négligence de la nature. À travers son personnage, Giono invite déjà à une réflexion sur l’importance de l’équilibre entre l’homme et son environnement.

Car dans une époque où changement climartique et autre développement durable ne sont pas même des notions balbutiantes : son texte anticipe pourtant toutes les préoccupations actuelles.

Il met en avant des thèmes tels que la reforestation, la restauration des écosystèmes, et le pouvoir transformateur de la nature, qui résonnent avec les mouvements écologistes des décennies suivantes. Giono présente la plantation d’arbres comme un acte désintéressé et visionnaire, créant un microcosme où la régénération de la nature entraîne également le renouveau social et économique d’une région.

Cette vision écologique en avance sur son temps contraste avec les pratiques de l’époque, marquées par une exploitation intensive des ressources naturelles. L’œuvre évoque déjà les conséquences de la déforestation, la désertification des sols et l’importance de la biodiversité. Par son engagement littéraire, Giono montre que la reforestation n’est pas qu’une simple activité agricole, mais une entreprise profondément humaine, solidaire. Ce n'est nulle part écrit de la sorte, mais le message demeure identique : il n'y a pas de planète B.

Histoire d'une esthétique

L’adaptation en film d'animation du récit de Jean Giono L'homme qui plantait des arbres a été réalisée en 1987 par l'illustrateur québécois Frédéric Back. Ce court-métrage de 30 minutes, diffusé pour la première fois au Festival de Cannes en mai 1987, est considéré comme un véritable chef-d'œuvre de l’animation.

Le film est remarquable pour ses dessins délicats et poétiques, évoquant des croquis aux tons monochromes qui évoluent progressivement vers des couleurs éclatantes, rappelant l’esthétique des impressionnistes, notamment Seurat. La technique permet de refléter l’évolution du paysage, soulignant l’importance de la reforestation et de la nature. En français Philippe Noiret prêta sa voix et pour la version anglaise ce fut Christopher Plummer.

Un combat personnel, 30 ans plus tard

Frédéric Back, qui a travaillé pendant six ans sur cette adaptation, était lui-même un fervent défenseur de l’environnement. Son film reste fidèle à l’esprit de la nouvelle de Giono, tout en abordant la thématique de la déforestation et du changement climatique.

L’animation s’ouvre sur une palette monochromatique, symbolisant la désolation du paysage. Au fur et à mesure de la progression de l’histoire, la nature renaît, se parant de couleurs vives. Cette transformation reflète le message d’espoir du récit, en encourageant l’action positive pour l’environnement.

Le film est ainsi un plaidoyer pour l’harmonie entre l’homme et la nature, s’inscrivant dans une lignée de sensibilisation écologique précoce avant même que le terme « changement climatique » ne soit popularisé.

Un message, deux supports

Pas étonnant, dès lors, qu'il ait reçu de nombreuses distinctions, notamment l’Oscar du meilleur court-métrage d’animation en 1988. Il a également été primé au Festival international du cinéma d’animation à Annecy, ainsi qu’à des festivals à Hiroshima, Chicago, et Clermont-Ferrand, parmi d’autres.

Cette reconnaissance témoigne de l’impact universel du film et de sa capacité à sensibiliser le public à la beauté de la nature et à la nécessité de la préserver. Mais par deux fois, en 53 puis 86, L'homme qui plantait des arbres s’est imposé comme un texte précurseur des réflexions écologiques modernes, bien avant que les expressions désormais recurrentes dans les médias n'occupent l'espace et le discours public. Plus de 70 années nous séparent du texte de Giono, près de 40 du film de Frédéric Back... la prise de conscience devient plus qu'urgente.

En attendant, ne reste donc plus qu'à découvrir le court-métrage, en intégralité ci-dessous :

Un extrait du texte de Jean Giono est proposé en fin d'article.

Notons que l’ouvrage fut au cœur de l’opération que mène l’Éducation nationale chaque année, Un livre pour les vacances : un ouvrage illustré est offert aux élèves de CM2 pour leur donner l’opportunité d’une lecture durant les vacances.

C’est à Pierre-Emmanuel Lyet qu’a été confié le travail d’illustration du texte de Giono et durant les vacances d’été, les professeurs de français de 6e ont logiquement reçu leur exemplaire.

(Et un immense remerciement à Felix, pour son commentaire sur la 2e sélection du prix Jean Giono, qui a attiré notre attention sur cette splendide adaptation du réalisateur québécois)

Illustrations tirées du film de Frédéric Back