Le pilier du livre à Djibouti, c’est elle : Arafo Saleh

Arafo Saleh est une belle personne que je connais et admire depuis longtemps. Notre complicité de libraires, notre soutien mutuel, notre envie d’avancer nous rapprochent. Elle a fondé les deux librairies Victor Hugo, les éditions du Francolin et cofondées à Djibouti, l’Association La Caravane du Livre. Elle est joyeuse, humaine, visionnaire et profondément ouverte.

Agnès Debiage :Quelle est la situation du livre à Djibouti ?

Arafo Saleh : Elle évolue plutôt dans un sens positif puisqu’en avril dernier, nous nous sommes dotés d’un Salon du livre, ce qui était une grande première. Cela a permis au livre de sortir de son cadre traditionnel. Depuis une vingtaine d’années, de gros efforts sont faits pour aller au-devant du public. Nous présentons largement à tous les publics, les ouvrages que nous vendons, mais aussi ceux que nous éditons. Depuis 3 ans, j’ai également créé Les éditions du Francolin.

Sur le territoire national, il y a trois grandes bibliothèques qui existent depuis 5 ans et quelques petites bibliothèques ou coins lecture dans des maisons des jeunes. Une médiathèque a même ouvert à Balbala. L’Institut français a aussi joué un rôle essentiel même si la médiathèque semble en perte de vitesse.

Qu’est-ce qui a motivé votre évolution professionnelle en expérimentant différents métiers ?

Arafo Saleh : J’ai commencé par être bouquiniste, car à l’époque il y avait plusieurs belles librairies à Djibouti, mais aucune n’offrait de livres à petits prix. Pour toute une frange de la population, j’ai représenté une alternative au livre neuf. C’était une librairie générale, mais qui ne proposait que des livres d’occasion. Cette première librairie permettait de démocratiser le livre et c’était important pour moi d’avoir cette action dans mon pays, d’autant qu’on sortait d’une guerre civile et la situation était très difficile pour beaucoup de Djiboutiens.

Peu après, l’État djiboutien a fait le choix de créer un programme scolaire djiboutien avec des manuels conçus localement, en abandonnant le programme français et les manuels importés. Cela a sonné le glas de certaines librairies qui vivaient essentiellement sur ces ventes de manuels scolaires importés de France.

Cela m’a incitée à me repositionner comme libraire, mais en mettant le livre scolaire djiboutien au cœur de mon activité. En parallèle, j’ai démarré des importations de titres qui s’avéraient complémentaires. Tandis que les librairies en place fermaient les unes après les autres, moi je développais mon activité et de fait, bénéficiais d’une clientèle en demande d’ouvrages. Là encore, c’est le contexte qui a orienté mon choix.

Depuis 3 ans, je me rends compte que de plus en plus de personnes écrivent. Souvent ces auteurs envoient leurs manuscrits en France, beaucoup se font refuser or ces textes parlent de notre culture et notre environnement. Partant de ce constat et en l’absence de maison d’édition djiboutienne, je me suis dit qu’il fallait en créer une pour porter toutes ces voix et faire découvrir ces textes qui forment notre patrimoine littéraire.

C’était un challenge, car dans mon contexte, il n’y a aucun soutien financier. J’ai du créer un comité de lecture, un comité de correction et j’ai du me former à ce nouveau métier. Comme à chaque fois, j’ai saisi l’occasion en répondant aux besoins du marché.

Aujourd’hui, que veulent lire les Djiboutiens ? Vers quels types de livres vont leurs demandes ?

Arafo Saleh : Oh grande question ! Dans la librairie, aujourd’hui je vends beaucoup (à ma grande surprise) de titres recommandés sur TikTok, des séries très populaires chez les jeunes et qui circulent beaucoup sur les réseaux sociaux.

Certains influenceurs font aussi un lien naturel entre ces livres qu’ils promeuvent et la librairie Victor Hugo. Sur certaines séries, j’ai réussi à vendre 50 exemplaires d’un titre en l’espace d’un mois à des jeunes qui n’avaient jamais mis les pieds dans la librairie. Ces titres sont commercialisés en précommandes auprès d’un public qu’on ne connaissait absolument pas. L’élite djiboutienne, elle, va plus se tourner vers les sciences humaines, l’actualité politique et la littérature.

Même si ces lecteurs ne sont pas très nombreux, ils sont assez fidèles. Les jeunes adultes sont très intéressés par les livres sur le développement personnel, un rayon qui monte en flèche chez nous. Et bien sûr, le rayon jeunesse reste une valeur sûre.

En tant qu’éditrice, j’ai eu une belle surprise cette année, six écoles ont adopté 70 % de mes titres jeunesse dans leurs choix de lectures suivies. C’est une grande fierté pour moi, car je ne pensais pas qu’aussi vite, ils pénétreraient le milieu scolaire.

Durant le Salon du Livre, j’ai pris conscience qu’il y avait un vrai lectorat pour les livres que j’éditais. Et les parents étaient ravis de découvrir et choisir ces ouvrages. D’autres belles perspectives s’ouvrent naturellement, car je pense que mes titres répondent là encore à des attentes du marché.

Vous avez fondé l’association de Caravane du Livre à Djibouti, quelles sont les actions que vous avez menées et leur impact ?

Arafo Saleh : Cette association indépendante et de droit djiboutien a été fondée par un groupe de femmes lectrices, dont l’actuelle ministre de la Culture. Nous sommes parties du constat qu’il n’y avait pas de manifestations culturelles autour du livre et qu’il fallait qu’on sensibilise une partie de la population à l’importance du livre et de la lecture.

Ce qui nous motivait c’était de partager des moments avec des jeunes, notamment des jeunes filles déscolarisées et éloignées du livre par faute de moyens. Nous avons pour objectif de porter le livre au-devant de ces jeunes, organiser des concours de lecture, de poésie, de slam, mais aussi inclure les parents dans nos évènements.

Nous avons, par exemple, organisé des séances de lecture dans des lieux atypiques comme au marché. C’était formidable de voir des ménagères s’arrêter, écouter, discuter… On avait aussi choisi de raconter des livres en langues locales pour favoriser l’accessibilité. On leur montrait des livres bilingues auxquels elles avaient accès dans leur langue maternelle et leurs enfants scolarisés pouvaient lire en parallèle dans la langue d’enseignement.

Nous avons été soutenues par notre ministère de la Culture, l’Union européenne, l’Unicef et l’ambassade de France ce qui nous a donné l’opportunité de mettre en place plein de belles actions dans le cadre de cette Caravane du livre à Djibouti. Ces aides nous ont aussi permis de baisser les prix des livres de l’ordre de 50 à 60 % et même de faire des donations de livres à certaines populations. On continue ces actions tant que possible.

Au niveau de la librairie, en quoi vous êtes-vous adaptée ? Pourquoi avoir créé une deuxième librairie ?

Arafo Saleh : Ma première librairie se trouve au cœur du quartier des affaires, mais il est devenu très difficile d’accès, encombré et avec des soucis de parking. Du coup, notre clientèle habituelle n’est plus encline à faire ce déplacement. En revanche, quand j’ai décidé avec mon fils d’ouvrir une deuxième librairie (plus orientée vers la jeunesse, la BD, le manga…), nous nous sommes rapprochés des établissements scolaires et des quartiers résidentiels. Le quartier où nous nous sommes installés est en devenir avec des projets immobiliers et culturels à forte valeur ajoutée.

Pour l’aménagement, j’ai repensé mon local différemment, car ma clientèle diffère et là aussi je me suis adaptée à ses attentes, aussi bien sur le mobilier, les espaces de circulation, le classement. Cette librairie est plus petite que l’autre, mais les ouvrages y sont mieux mis en valeur. Ces choix se sont imposés à nous. Côté animation, nous avons un kamishibai que nous utilisons régulièrement pour animer de petits ateliers jeunesse. Ce kamishibai nous permet de varier les textes proposés, adaptés à un très jeune public, mais aussi aux adolescents.

Vous sentez-vous soutenue par les institutions à Djibouti et ailleurs, en tant que pilier du livre du Djibouti ?

Arafo Saleh : Oui, résolument. Grâce à au programme Ressources éducatives, j’ai pu bénéficier d’une formation essentielle à Abidjan que je continue à travers un accompagnement individualisé, et cela me donne de nouvelles compétences dont j’avais besoin. Cette formation m’a aussi permis d’échanger avec d’autres éditeurs d’Afrique, ce qui est essentiel pour moi, et même de mettre en place des collaborations à travers des achats de droits.

L’Institut français de Djibouti est aussi un partenaire régulier, tout comme le ministère de la Culture de Djibouti.

Les programmes de la Booksellers conference et Publishers conference à Sharjah ont été une première immersion dans un monde professionnel que je ne connaissais pas. J’ai pu me professionnaliser dans le domaine des droits, tous nos échanges riches au sein de la délégation, la préparation des rendez-vous, l’accompagnement dont on a bénéficié ont été décisifs pour évoluer et capitaliser sur les opportunités.

Et j’ai publié mes premiers titres de droits achetés l’an dernier à Sharjah. Côté librairie, en rencontrant des libraires arabophones, j’ai pu remporter un appel d’offres de livres en arabe à Djibouti. Vraiment ces deux événements m’ont ouvert plein de nouvelles portes que je n’imaginais pas !

Aujourd’hui qu’aimeriez-vous construire avec les professionnels de cette partie de l’Afrique ?

Arafo Saleh : Le pays avec lequel nous avons une frontière, la Somalie et plus précisément le Somaliland, où j’ai déjà été invitée au Salon du Livre, sont pour moi un partenaire naturel pour les années à venir. Les pays arabophones aussi m’intéressent, car nous partageons cette langue et Djibouti fait partie de la Ligue arabe. Des traductions d’œuvres pourraient circuler entre nous.

Le Kenya et l’Éthiopie sont aussi des pays qui devraient offrir des opportunités de collaboration. Le premier publie beaucoup en anglais et le second en amharique. Le Kenya est très bon dans l’édition scolaire et parascolaire, j’ai d’ailleurs déjà rencontré certains éditeurs à Sharjah.

Quel serait votre rêve pour dans 5 ans ?

Arafo Saleh : Ce serait une librairie café, je ne sais pas si j’arriverai à la réaliser. Mais un espace cosy qui allie livres et pâtisserie, mon autre passion. Avec un vrai coin lecture pour les enfants. Et qui aurait un petit camion qui pourrait sillonner les villages de Djibouti.

Ce serait vraiment l’aboutissement d’un grand rêve. Et pour l’édition, j’aimerais pouvoir passer au livre audio, en favorisant les langues locales en plus du français. Je suis très motivée pour ouvrir de nouvelles voies comme je l’ai toujours fait.

Crédits photos © Arafo Saleh