Le Salon du livre jeunesse afro-caribéen parlera d'enfance

« La littérature de jeunesse est un échange d’âme à âme entre le plus intime du lecteur et le plus intime de la personne de l’auteur », disait Claude Ponti que l'association cite dans son communiqué. Ce festival, événement majeur à dimension humaine, a pour objectif de rassembler lecteurs, auteurs, maisons d'édition, artistes et associations autour de la thématique "L'enfance".

Encourager le public à découvrir ou redécouvrir un genre littéraire, tout en s’engageant pour l’intérêt général, en favorisant la rencontre de divers publics autour d’un intérêt commun : le livre et la lecture. L’objectif est de permettre l’accès aux droits culturels, le vivre- ensemble et le partage des cultures.

Ce partage se manifestera à travers des expositions et ventes de livres, des conférences, des rencontres d’auteurs, des ateliers d’écriture et des spectacles de contes...

Le salon sera un moment privilégié pour créer de nombreux échanges et rencontres dans une dynamique culturelle, artistique et humaine : synergies entre éditeurs, auteurs, artistes et porteurs de projets associatifs. À chaque édition, il permet de développer des coopérations entre éditeurs et auteurs.

Le public sera invité à explorer la création jeunesse et la culture afro- caribéenne à travers le thème du salon, décliné dans tous les genres littéraires : contes, albums, poésie, théâtre, bandes dessinées, documentaires, et de découvrir également des créateurs. Le Salon du livre jeunesse caribéen est une rencontre intercontinentale qui réunit les acteurs engagés dans cette littérature et le grand public.

A retrouver au lycée Auffray, 23 rue Fernand Pelloutier 92110 à Clichy.