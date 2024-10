La poésie de Sara Mostrel, chemin vers le rêve et la lumière

Sarah appartient à la race nervalienne des poètes grâce auxquels “le songe s’épanche dans la vie réelle” — irrépressiblement, par coulées, par à-coups ».

La prose très habitée et très imagée de Sarah est un régal. Les quatrains sont des petites évanescences ; c’est une poésie à la fois sombre et éclatante, des réminiscences nourries de vestiges, miroirs et métaphores qui transfigurent nos interrogations contemporaines.

De l’illusion d’optique, et du style elliptique des poèmes se dégagent le sentiment d’être à la frontière de deux mondes : le réel et le fantasque, où la femme toujours, se dissout, mais où les forces de la nature la dominent, en dépit, du gris, de la peine, de l’automne, de l’aveni.

Cette prose très intéressante fait la part belle aux souvenirs, aux flottements des corps en souffrance, à la beauté des matériaux, au revers du temps, aux végétaux. Il y a aussi de belles envolées sur les aurores, la lumière, d’où jaillissent fulgurances, contemplation. Des jeux de mots. Et d’un mot « engrenage », surgit une nouvelle définition pour dire que le monde tourne en spirales chaque fragment hybride est court.

Complété par une illustration personnelle de l’auteur, on s’imagine la vie d’un individu égaré en pleine nature. On lit et on regarde se dérouler, en petites en grandes attentes, la vie de cet individu, qu’on imagine être une femme, croquée au trait noir.

Les instants heureux ou douloureux de la vie sont là, esquissés en quelques traits et liés les uns aux autres, par les ressacs des histoires de temps, d’espace, de saisons liées par les séparations et les transitions.



Animée de tourments intérieurs et d’observations éclairées sur la mémoire, « l’émanation de l’esprit fin », l’histoire de chaque scène se déploie sous nos yeux, on la regarde et on l’aide à son déroulé en touchant du doigt les mots qui sursautent et s’empilent.

On devine des coupures entre les phrases, qui renforcent la narration de cette histoire, ode poétique au temps, au silence, à « l’automne éteint ». À la conscience, à la responsabilité.

Ces fragments d’une femme en automne renforcent les émotions que l’on ressent, en résonance, à l’écoute et au visionnage de cette vie, de notre vie, qui passe entre douceurs et tristesses.

C’est une poésie onirique, envoûtante. C’est une poésie opaque qui évolue dans un univers fait de fantasmagories : l’identité révélée y est double, imprécise, les choses et les êtres qui y sont décrits appartiennent au monde irréel, fluctuant.





On s’y perd avec bonheur.