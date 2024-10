La Grande Librairie : cette culpabilité qui nous ronge

Six ans après le succès phénoménal de Sorcières (Zones), Mona Chollet fait un retour fracassant avec Résister à la culpabilisation (Zones). Dans cet essai, elle examine une nouvelle facette de nos aliénations : les origines et les rouages du sentiment de culpabilité qui se niche en chacun de nous. Comment s’en affranchir ? Et si on arrêtait, une fois pour toutes, de s’excuser pour tout et rien ?

Un programme qui ne sera pas pour déplaire à Laure Adler ! Journaliste, éditrice, essayiste, son œuvre tout entière, qui porte depuis presque 40 ans la parole des femmes, est le reflet de ses engagements féministes. Dans La voix des femmes (Grasset), au gré de rencontres et de témoignages, elle s’interroge sur ce que signifie être une femme aujourd’hui et revient sur l’histoire d’un combat pour l’égalité et la liberté — loin d’être achevé.

Ce n’est pas Louise Chennevière qui nous dira le contraire ! Pour Britney (P.O.L), son troisième livre, réhabilite la figure de deux femmes sacrifiées sur l’autel de leur féminité : la chanteuse américaine Britney Spears et l’écrivaine canadienne Nelly Arcan. Un livre fougueux, sous forme de mea culpa, où la jeune autrice décortique les mécanismes d’une misogynie intégrée et de l’hypersexualisation dont le corps des jeunes filles fait encore l’objet. Du style, du panache et du feu ! Et un essai que ActuaLitté avait admiré pour bien des raisons.

Le feu de la jeunesse qui irradie justement le nouveau roman de Shane Haddad ! Elle n’a pas trente ans et son deuxième roman, Aimez Gil (P.O.L), dresse le portrait incandescent d’un trio qui brûle la vie par les deux bouts, cherche sa place et s’aime envers et contre tout.

Un récit à la « Jules & Jim », d’une vitalité époustouflante, qui nous entraîne dans le tourbillon de nuits blanches et dans les convulsions d’un road-trip à bord d’une Clio déglinguée. Un cri d’amour et de tendresse.

De la tendresse, Yasmina Khadra en a à revendre ! Dans Cœur d’Amande (Mialet-Barrault), l’auteur des Hirondelles de Kaboul (Julliard) et de Ce que le jour doit à la nuit (Julliard), nous plonge dans le très populaire 18e arrondissement de Paris, avec pour guide, un jeune homme marginalisé par son handicap qui, tout en veillant sur sa grand-mère vieillissante, nourrit le rêve secret de devenir écrivain.

Hommage aux invisibles, à l’importance de nos aînés et aux femmes qu’il a tant aimées, ce roman déchirant célèbre dans le même temps les pouvoirs de la littérature.

Enfin, justement, à la veille de l’attribution du Prix Nobel de Littérature, on s’entretiendra avec l’une des favorites : la romancière américaine Joyce Carol Oates. Dans Boucher (Philippe Rey, trad. Claude Seban) elle raconte les expérimentations médicales infligées à des patientes internées dans un asile pour femmes dans le New Jersey de la fin du XIXe siècle. Une plongée cauchemardesque dans les recoins les plus obscurs de la psyché américaine. De la grande littérature.

Aussi grande soit-elle, la littérature a plus que jamais besoin des libraires, pour la célébrer et la faire vivre ! Cette semaine, trois femmes passionnées qui, face à l’adversité, trouvent des solutions et se battent pour la survie de leur librairie : Élise Guillaume de l’« Arborescence » à Massy (Essonne) Soizic Courbet de « L’Affranchie » à Lille (Nord) et Amandine Ardouin de la librairie « Saint-Pierre » à Senlis (Oise).

Comme vous soutenez les élèves de notre grand concours « Si on lisait à voix haute ». Cette semaine, Hélène Frappat s’est rendue auprès d’une classe de 1ère du lycée Olympes de Gouges à Noisy-le-Sec et leur a fait découvrir Jules et Jim (Gallimard/folio) de Henri-Pierre Roché.

