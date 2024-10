Quand la paysannerie française dut produire davantage...

Politique à marche forcée pour le déploiement de l’agriculture intensive de l’après-guerre, le remembrement a consisté à regrouper les terres afin de les adapter à la mécanisation, d’augmenter la production, et de transformer la France en puissance agricole mondiale.

Par son intensité et sa systématicité, le remembrement a imprimé une marque indélébile sur les campagnes et leurs habitants, en contribuant de manière significative à la destruction du bocage et de sa biodiversité, à la massification de l’exode rural et à la transformation en profondeur du tissu social paysan.

Et pourtant, malgré l’ampleur du phénomène, de ses implications et de ses conséquences, le remembrement reste peu documenté. Pendant près de quatre ans, de la Bretagne aux Ardennes en passant par le Limousin, la journaliste Inès Léraud a mené une enquête sourcée, nourrie de ses rencontres avec les témoins du remembrement.

En s'appuyant sur les documents d’archives et les recherches historiques les plus récentes, elle raconte comment l'État et ses cohortes d'ingénieurs se sont employés à tailler les campagnes sur mesure pour faire de la terre un simple support de production... Et ont orchestré le plus grand plan social du XXe siècle au mépris des habitants et du vivant.

Une enquête passionnante, qui revient aux sources d’un bouleversement majeur du monde agricole et de la société française, à l’heure où l’urgence environnementale nous oblige à repenser nos modes de production. Cette BD, publiée en coédition Delcourt - La Revue Dessinée, sera en librairie le 20 novembre.