En octobre, Marseille célèbre la littérature méditerranéenne

La programmation sera tournée vers le grand public et les familles : de nombreuses activités et plusieurs ateliers seront destinés aux plus jeunes, avec une place importante accordée à la bande dessinée et au manga. Des tables-rondes avec des philosophes et des conférenciers sur des thématiques d’actualité (intelligence artificielle, la Méditerranée, Don Quichotte, etc.), des rencontres entre éditeurs français et étrangers et diverses expositions complèteront l’offre proposée.

La Métropole Aix-Marseille-Provence a placé le livre et la lecture pour tous au cœur de ses actions et de sa politique culturelle, qu’elle déploie sur l’ensemble de son territoire. Lors de cette première édition, l’Espagne sera mise à l’honneur avec pour partenaire l’association Horizontes del Sur, installée à Marseille depuis 25 ans et œuvrant sans relâche pour la culture espagnole.

« Ce Salon du livre métropolitain compte parmi les grands engagements que j’ai pris lors de la présentation du bilan de mi-mandat de la Métropole Aix-Marseille-Provence. En effet, j’ai souhaité mettre en valeur non seulement le livre mais également l’écosystème particulièrement dynamique sur notre territoire et si précieux pour la transmission de la culture, des imaginaires et des savoirs », assure Martine Vassal, présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Pour cette première édition, le salon a mobilisé, en plus des auteurs, un grand nombre de professionnels du livre, tels que des libraires et des éditeurs. Cet événement, ouvert sur la Méditerranée, affiche une ambition à la fois nationale et internationale, car le livre, en tant qu'objet universel, a vocation à s'intégrer dans tous les foyers et à être accessible à tous, des plus jeunes aux plus âgés.

« Certes, la lecture nous divertit mais, surtout, elle nous ouvre sur le monde, nous permet de mieux l’appréhender, de mieux le comprendre. J’espère que vous serez très nombreux à vous laisser emporter », conclut Martine Vassal.

La France ne sera pas en reste avec la présence d’auteurs ayant été distingués par des prix littéraires et une mise à l’honneur des éditeurs installés sur le territoire métropolitain. La soirée d’inauguration sera festive musicale et lumineuse, puis 48 rencontres ponctueront le week-end. Les plus jeunes sont aussi attendus nombreux avec les rencontres d’auteurs jeunesse, un mapping, un village des contes et une quinzaine d’ateliers qui leurs seront spécifiquement dédiés.

Le Salon du livre métropolitain s’inscrit pleinement dans un territoire riche de 89 maisons d'édition, 77 librairies et 425 auteurs. Cet événement vise à mettre en lumière le dynamisme exceptionnel de la scène éditoriale locale.

Il s'intègre également aux actions de la Métropole en faveur de la lecture publique, un enjeu majeur de sa politique culturelle. Par ailleurs, ce salon complète parfaitement Lecture par nature, rendez-vous annuel métropolitain qui, au plus près des habitants, valorise la pratique de la lecture sous toutes ses formes en s'appuyant sur le réseau des médiathèques du territoire.

Le programme est déjà disponible :

Crédits photo : Citadelle de Marseille ©Jean Charles Verchère