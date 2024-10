Les dessins de Beatrice Alemagna au coeur d'une exposition

Fondée en 1980 par l'agent des illustrateurs et directrice artistique Dilys Evans, cette exposition met en lumière les œuvres originales des meilleurs livres pour enfants de l'année, sélectionnées par un jury composé d'illustrateurs, de directeurs artistiques et d'éditeurs de renom. Le jury attribue également des Médailles d'Or et d'Argent aux œuvres les plus remarquables de l'exposition.

La Médaille d'Or 2024 a été décernée à Beatrice Alemagna pour son travail sur Bertha et moi (L'école des loisirs). Les Médailles d'Argent ont été attribuées à Lian Cho pour Pig Town Party (HarperCollins Publishers/Harper) et à Júlia Sardà pour Godfather Death (Penguin Young Readers, Penguin Random House/Viking Children's Books).

Le Prix Dilys Evans du Fondateur distingue le talent le plus prometteur de l'année dans le domaine de l'illustration. Pour 2024, le jury a choisi Celia Jacobs pour son œuvre The Circuit (HarperCollins Publishers/Clarion Books/Harper).

Les Prix pour l'Ensemble de la Carrière reconnaissent les artistes dont le travail a marqué le domaine par son innovation et son caractère pionnier. Les candidats, répartis en deux catégories (Contemporain et Posthume), sont proposés par les anciens présidents de The Original Art.

Les lauréats sont ensuite choisis par les artistes dont les œuvres ont été sélectionnées lors des précédentes expositions. Les noms des récipiendaires de ces prix pour cette année seront annoncés dans les prochaines semaines.

Les lauréats des médailles ainsi que les auteurs des œuvres sélectionnées seront honorés lors de la cérémonie de remise des prix qui se tiendra le vendredi 15 novembre à partir de 18h. Plus de détails et les modalités de réservation des billets seront communiqués prochainement à cette adresse.

La Société organisera, tout au long de l'exposition, divers événements communautaires et des programmes éducatifs pour les élèves de la maternelle au lycée. L'exposition autour de Beatrice Alemagna sera proposée du 26 octobre au 1er février 2025.

L'ouvrage, paru en mai dernier en France est à parcourir dans l'extrait proposé en fin d'article.