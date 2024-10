Voyage dans les univers émotionnels de Mélanie Rutten

Le visiteur aura l'opportunité d'explorer les forêts imaginaires de Mélanie Rutten, en suivant le parcours conçu par la trentaine d'œuvres originales de l'artiste, issues de huit albums publiés chez MeMo. Il pourra également découvrir certains de ses carnets de croquis, véritables sources d'inspiration, indispensables pour saisir la complexité de l'univers que l'artiste belge façonne.

Ainsi, il sera immergé dans une véritable cosmogonie de papier. Les jeux de lumière et d'ombre, audacieux et subtils, s'accordent à une narration poétique qui accompagne les personnages au fil d'une aventure intime, qu'elle soit réelle ou rêvée. Les compositions et les couleurs révèlent ainsi des émotions universelles, qui résonnent en chacun de nous à un moment ou un autre de notre existence.

Mélanie Rutten, née en 1974 en Belgique, est une autrice et illustratrice jeunesse reconnue pour son univers poétique et singulier. Après une enfance passée à voyager, notamment en Afrique et en Amérique du Sud, elle s'installe en Belgique où elle se consacre à la création artistique. Sa passion pour la littérature jeunesse l’amène à étudier la photographie, avant de se tourner définitivement vers l'illustration et l'écriture.

Son travail se distingue par une exploration sensible de thèmes universels tels que l’amitié, l’identité, la peur, et le passage de l'enfance à l'âge adulte. Ses albums offrent un voyage visuel et émotionnel à travers des forêts et des paysages imaginaires.

Elle conçoit ses récits comme des cosmogonies intimes, peuplées de personnages en quête de sens. Les couleurs, les jeux de lumière et d'ombre, ainsi que l’agencement des pages, constituent le cœur de son style narratif, touchant autant les enfants que les adultes.

Parmi ses œuvres les plus marquantes, on compte L'Ombre de chacun, Mitsu, un jour parfait, et Éliott et Nestor. En plus de ses albums, Rutten accorde une grande importance à ses carnets de croquis, où se dessinent les prémices de ses histoires.

Elle y puise une inspiration sans cesse renouvelée, explorant les sentiments et les questionnements qui jalonnent la vie. Ses créations, traduites en plusieurs langues, lui valent une reconnaissance internationale, confirmant sa place parmi les grandes voix de la littérature jeunesse contemporaine.

Exposition retrouver au Centre André François 1er étage de la Médiathèque Jean Moulin 70 rue Aimé Dennel 60280 Margny-lès-Compiègne.