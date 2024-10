Deuxième sélection du Prix Jean Giono 2024  

Composé de figures littéraires telles que Philippe Claudel, membre de l'académie Goncourt, Brigitte Giraud, Victor Jestin, Justine Lévy, Erik Orsenna de l'Académie française, Capucine Ruat, Éric Reinhardt et Sandrine Treiner, et enrichi par la présence des libraires Alain Bélier et Charlotte Desmousseaux ainsi que de la programmatrice littéraire Adélaïde Fabre, le jury a distingué Gabriella Zalapì pour son œuvre Ilaria publiée aux éditions Zoé en 2024.