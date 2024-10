Une nouvelle collection autour des pensées arabes contemporaines

La pensée arabe est souvent réduite à son âge d’or médiéval, notamment l’époque d’Al-Andalus où les sciences s’épanouissaient et nourrissaient un savoir universel. Cette vision nostalgique, bien que pouvant être un point de départ pour découvrir la pensée historique arabe, occulte la richesse et la diversité des pensées arabes contemporaines, tout comme ses grands penseurs et les multiples courants qui l’animent aujourd’hui.

C’est précisément cette vitalité que la collection créée par les Éditions de l’Atelier, en partenariat avec l’Institut du monde arabe, souhaite mettre en lumière. Ensemble, ils se donnent pour objectif de révéler l’ampleur de la production intellectuelle actuelle dans les sciences humaines et sociales, du Maghreb à la péninsule arabique. Deux premiers titres paraissent en octobre, et deux autres sont prévus pour 2025.

Paru ce 4 octobre, l'ouvrage La ville arabe et la modernité, de Khaled Ziadeh, traduit par Marianne Babut, nous emmène au cœur des métropoles emblématiques du monde arabe : Le Caire, Istanbul, Alexandrie, Beyrouth, Tripoli, ou Alep. En retraçant l’évolution de ces villes, l’auteur examine les transformations opérées durant la période coloniale, puis explore les mutations actuelles qui marquent des sociétés urbaines toujours plus fragmentées, où la modernité est à la fois souhaitée, entravée et aliénante.

Alliant histoire, sociologie, droit et urbanisme, cet ouvrage entend proposer bien plus qu’une réflexion sur la morphologie des villes arabes. Il offre une analyse des formes de pouvoir et des modèles étatiques qui s’y déploient. On y retrouve toute la rigueur de l’historien et la finesse du sociologue, attentif aux changements des modes de vie. Khaled Ziadeh, historien et sociologue, consacre ses recherches aux sociétés urbaines de l’Orient arabe, à leur modernisation, aux intellectuels, et à la manière dont le monde islamique se positionne face à l’Europe et à la modernité.

Les Inaccomplis (Désillusions politiques et personnelles d’une militante communiste égyptienne) d’Arwa Saleh, traduit par Khaled Osman, est cette fois un témoignage à mi-chemin entre mémoires et manifeste politique. Ancienne membre du bureau politique du Parti communiste ouvrier égyptien, fondé dans le contexte de la guerre israélo-arabe et du mouvement étudiant des années 1970, Saleh offre un regard impitoyable sur l’échec du projet de libération nationale. Écrit plus de dix ans après son retrait de la vie politique, et publié peu avant son suicide en 1997, ce texte éclaire avec lucidité la responsabilité des intellectuels face à l’échec des luttes.

« C’est peut-être là, dans cet instant de ce passé désormais bien lointain, qu’ont commencé à se dessiner les grandes lignes de mon destin un peu particulier. mon lien le plus authentique avec la réalité, c’était ma foi solide en ce que les hommes ont produit de plus beau dans leur quête pour définir leur rêve et lui donner corps… » — Arwa Saleh

Revendiqué par les révolutionnaires de la place Tahrir en 2011, ce livre s’adresse autant à la génération militante de Saleh qu’à tous ceux qui s’interrogent sur les possibilités de changement politique dans les régimes autoritaires postcoloniaux. Il s’agit également d’un témoignage rare, celui d’une femme engagée dans un univers intellectuel dominé par les hommes. Le texte sera disponible en librairie à partir du 18 octobre prochain.

Diplômée en littérature anglaise de l’Université du Caire, Arwa Saleh fut enseignante, traductrice, journaliste, et militante communiste active, publiant sous divers pseudonymes dans la presse de l’époque.

Créées en 1929, les Éditions de l’Atelier, maison d’édition indépendante, proposent un catalogue mettant souvent en avant les enjeux du monde contemporain. Suivant cet objectif, ils donnent la parole aux penseurs, militants et acteurs du changement, contribuant ainsi aux débats de société et à la diffusion d’idées.

L’Institut du monde arabe est de son côté un centre culturel français dédié à la culture arabe. Sa bibliothèque, l’une des plus importantes en Europe, est entièrement consacrée à la richesse de la culture et de la civilisation arabes.

