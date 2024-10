Valérie Perrin toujours en tête des ventes

La Femme de ménage de Freida McFadden, traduit par Karine Forestier, s’impose devant Jacaranda avec 15.500 livres vendus contre 15.083 pour Gaël Faye… La sage-femme d'Auschwitz, de Anna Stuart, (trad. Maryline Beury), reste dans le classement cette semaine et passe même 4e avec 12.532 d'ouvrages écoulés.

De nouveaux arrivants prennent place dans le top des ventes cette semaine. Secret Santa de Sophie Jomain et Manon Bucciarelli arrive 5e avec 11.560 ventes. Le mois d’octobre vient tout juste de démarrer, le retour des températures basses et des journées courtes s’installe progressivement : Noël approche ! Cette romance adolescente a trouvé son public...

En 6e place on retrouve Kiara, diamant écorché par le sang tome 2, de Hazel Diaz avec 11.134 ventes et juste après Resister a la culpabilisation : sur quelques empêchements d'exister de Mona Chollet avec 7830 exemplaires.

Philippe Boxho décroche la 8e place avec son livre La mort en face : le médecin légiste qui fait parler les morts, déjà très en vu sur les réseaux sociaux, son livre trouve également un certain succès avec 7586 lecteurs conquis.

Amélie Nothomn avec L’Impossible retour et Olivier Norek pour Les guerriers de l’Hiver occupent respectivement les 9e et 10e places avec 7410 et 7035 livres vendus.

Les tops et les flops de la semaine ? Tout de suite... L'épopée rimbaldienne est officiellement finie, la rentrée des classes est maintenant dernière nous, Grevisse langue française ; 4e ; cahier d'exercices de Ariane Carrère aux éditions Magnard, signe la plus lourde chute, avec 111 places perdues pour arriver 177e.

En revanche, La BD est à l'honneur, Bellatrix tome 2 de Léo aux éditions Dargaud augmente de 77 rangs pour atteindre la 46e place.

Sur une vue d’ensemble, les résultats sont en baisse avec un recul de 5% en volume, soit 5.237 millions d’exemplaires vendus. Une baisse de volume qui s’accompagne d’une perte de 810 000 euros, en effet le chiffre d’affaires est passé de 66,031 millions à 65,221 millions par rapport à la semaine précédente, un recul d’environ 1,2%.

Pour archiver ces informations et la liste de 200 meilleures ventes, il suffit de cliquer sur le bouton “Imprimante” dans la barre de partage de l'article : cela permettra de changer la page en fichier PDF.

De même, en fin d'article, tous les ouvrages sont accompagnés d'un code-barre : d'un coup de douchette, il est désormais plus facile de passer commande auprès du diffuseur quand on est libraire.

Enfin, un extrait des livres de ce top 200 est proposé directement : si vous en êtes l'éditeur et que l'extrait ne figure pas, vous pouvez écrire directement à la rédaction à l'adresse avantparution@actualitte.com, et nous corrigerons cela ensemble. En fin de compte, pourquoi avoir besoin de justiciers quand on possède une équipe aussi dynamique ?

Crédits photo : Pascal Ito (Albin Michel)