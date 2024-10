Des bibliothèques créatives et participatives en Bretagne 

L’ABF Bretagne, le CFCB Bretagne - Pays de la Loire, Livre et lecture en Bretagne, les Bibliothèques départementales des Côtes-d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine, et du Morbihan, proposent le jeudi 10 octobre une rencontre régionale, en partenariat avec le Pont-des-Arts et la Ville de Cesson-Sévigné sur le thème « Bibliothèques créatives et participatives : vers des espaces inclusifs et durables ».

Après quatre éditions déjà organisées en Ille- et-Vilaine en 2015, en Finistère en 2017 dans le Morbihan en 2019, et en Côtes-d’Armor en 2022, cette journée thématique revient en Ille-et-Vilaine.

Au programme : des conférences, tables-rondes, ateliers, forums et espaces de partages d’expériences et de bonnes pratiques qui reflètent la créativité et l’inventivité des bibliothèques bretonnes.

Premier service public culturel de proximité, les bibliothèques et médiathèques sont investies des enjeux du vivre-ensemble dans un monde en transition : prêtes à jouer leur rôle dans la transition environnementale, elles interrogent leurs pratiques, réinventent leur métier et expérimentent de nouvelles façons de faire.

À l’heure des questionnements sur l’avenir de nos démocraties, elles accueillent tous les publics pour favoriser les échanges, le dialogue, le débat et éveillent les esprits. Dans un monde où parfois l’altérité inquiète ou indiffère, elles créent les liens au quotidien, remparts contre les exclusions, et font découvrir la richesse des droits culturels de chacune et chacun.

