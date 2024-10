Marcel & Monsieur Pagnol : l’écrivain face à son enfance, par Chomet

Réalisateur de renom, Sylvain Chomet s’est illustré avec des œuvres telles que Les Triplettes de Belleville, L’Illusionniste, et La Vieille Dame et les Pigeons, qui lui ont valu des nominations aux César et aux Oscars.

Plus récemment, il a signé la scène d’ouverture animée de Joker : Folie à deux, que l’on peut retrouver en salle depuis le 2 octobre, qui nous fera patienter jusqu’à l’année prochaine, ou pour les plus chanceux, pour seulement quelques mois...

À l’apogée de sa gloire, Marcel Pagnol reçoit la commande d’une rédactrice en chef d’un grand magazine féminin pour l’écriture d’un feuilleton littéraire, dans lequel il pourra raconter son enfance, sa Provence, ses premières amours… En rédigeant les premiers feuillets, l’enfant qu’il a été autrefois, le petit Marcel, lui apparaît soudain. Ainsi, ses souvenirs ressurgissent au fil des mots : l’arrivée du cinéma parlant, le premier grand studio de cinéma, son attachement aux acteurs, l’expérience de l’écriture. Le plus grand conteur de tous les temps devient alors le héros de sa propre histoire. — Synopsis du film d'animation

© What the Prod / Onyx Films / Bidibul Productions / Walking The Dog

Chomet propose une approche narrative singulière en imaginant une rencontre entre l’auteur, producteur et réalisateur et son double. À travers ce prisme, il raconte le destin de Marcel Pagnol, explorant sa traversée d’un XXe siècle marqué par de profonds bouleversements et les évolutions majeures du cinéma.

« J’ai toujours été très admiratif de l’œuvre de Marcel Pagnol, j’ai donc été immédiatement conquis par l’idée d’écrire et réaliser un biopic. À l’origine j’avais imaginé un film d’archives avec un peu d’animation. Au final ça sera un film d’animation. Pour moi Marcel Pagnol, c’était l’enfance » s'exprime-t-il à propos de ce projet.

Initialement, Nicolas Pagnol et Ashargin Poiré projetaient de réaliser un documentaire sur la vie de Marcel Pagnol. Cependant, l’envie de plonger le public dans un univers plus poétique et quelque part fidèle à celui de l’artiste les a rapidement orientés vers l’animation. C’est la rencontre avec Sylvain Chomet qui a véritablement donné naissance à Marcel & Monsieur Pagnol.

« Pagnol touche à l’humain et à l’authentique. Sylvain, comme Aton plus tard, ont été touchés. Pagnol, c’est aussi une aventure, une vie extraordinaire. Il est très inspirant, il est toujours resté indépendant, et a inspiré beaucoup d’artistes » explique Ashargin Poiré, coproducteur du film.

La Cinémathèque a rendu hommage à Marcel Pagnol cet été, à l’occasion du 50e anniversaire de sa disparition. En partenariat avec Carlotta, une importante rétrospective a été organisée durant le mois de juillet, présentant dix de ses films à travers toute la France. À cette occasion, le magazine Première a réalisé une interview de Sylvain Chomet, qui fait l’objet d’un article de Premiere Classics, afin d’en savoir plus sur le projet de film d’animation. Société de distribution cinématographique fondée en 1998, Carlotta films est dédiée à la mise en valeur du cinéma de patrimoine.

Marcel & Monsieur Pagnol pourrait être présenté au Festival de Cannes 2025, une date marquant le 130e anniversaire de la naissance de Marcel Pagnol et le 70e anniversaire de la première Palme d’Or, décernée par Pagnol lui-même à Delbert Mann pour son film Marty.

Crédits Image : What the Prod / Onyx Films / Bidibul Productions / Walking The Dog