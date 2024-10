Biblis en folie : une deuxième édition confirmée en 2025

En avril 2024, lors du Festival du Livre de Paris, Rachida Dati, ministre de la Culture, avait annoncé la création de journées nationales dédiées aux bibliothèques et aux médiathèques, intitulées Biblis en folie.

Cette première édition, qui a rassemblé passionnés de lecture, curieux et familles autour d’une programmation éclectique et gratuite, a permis de valoriser le rôle essentiel des bibliothèques comme lieux de rencontre et de partage.

De nombreux bibliothèques, médiathèques et points de lecture ont accueilli sur tout le territoire un large public pour proposer une multitude d’animations dans des espaces culturels à l'image de leur diversité : de l'établissement en zone rurale à la médiathèque urbaine en passant par la Bibliothèque nationale de France.

Les journées nationales consacrées aux bibliothèques et médiathèques ont offert aux visiteurs l’opportunité de redécouvrir la diversité des services disponibles dans ces espaces de proximité, consolidant ainsi leur rôle en tant que lieux de culture et d’inclusion.

Les participants ont pu échanger avec des auteurs, lectures, ateliers, projections, visites ou expositions. Une visite contée de la BnF (site Richelieu) sous forme d’enquête a eu lieu, et bien plus encore...

Porté par l’implication des professionnels, l’événement Biblis en folie a mis en valeur les bibliothèques et médiathèques comme des espaces essentiels à la promotion des échanges entre générations, des valeurs démocratiques, et à la sensibilisation aux enjeux actuels.

Le ministère de la Culture vous donne rendez-vous les 4 et 5 octobre 2025 pour continuer l’aventure Biblis en folie.

« Ces premières journées nationales des bibliothèques et des médiathèques ont été un magnifique succès », estime la locataire de Valois. « Parce qu’il faut agir en faveur de la lecture, j’ai souhaité donner un nouvel élan à l’action de l’État à travers ces journées dites Biblis en folie, mais aussi mettre en valeur le travail des collectivités territoriales qui assurent la gestion et le développement de nos bibliothèques et de nos médiathèques. »

Crédits image : Biblis en Folie / Ministère de la Culture