Prix BD Fnac France Inter 2025 : qui veut faire partie du jury ?

Parrainée par Rebecca Manzoni, productrice de Totémic et du Masque et la Plume sur France Inter, cette récompense sera décernée par un jury grand public et professionnel, à la suite d’une sélection précédemment définie par les libraires Fnac et la rédaction de France Inter, de 20 albums coups de cœur parus en 2024.

S’appuyant sur leur rôle de prescripteurs culturels et défricheurs de talents, la Fnac et France Inter, à travers ce prix, œuvrent pour populariser le neuvième art auprès du grand public et offrent la possibilité de découvrir cet univers dans toute sa diversité. Ce prix témoigne également de l’ambition des deux acteurs de soutenir la création artistique.

La Fnac et France Inter vous proposent de devenir juré. Pour cela, dès ce 4 octobre et jusqu’au 8 octobre, les fans de bande dessinée ont la possibilité de déposer leur candidature sur le site et de devenir membre du jury.

30 candidats seront retenus et auront pour mission de lire, évaluer et noter l’ensemble de la sélection des libraires Fnac et de la rédaction de France Inter, afin de choisir les albums finalistes. Par ailleurs, 5 membres du Pass Culture viendront rejoindre les rangs du jury grand public, composé de 35 jurés au total.

Une commission finale se réunira pour élire l’album lauréat. Elle sera présidée par Rebecca Manzoni et composée de journalistes spécialisés et de libraires Fnac. Les futurs heureux élus devront choisir le lauréat parmi la liste déjà établie :

Au-dedans de Will McPhail, traduit par Basile Beguerie aux éditions 404 graphic

Bobigny 1972 de Marie Bardiaux-Vaïente et Carole maurel aux éditions Glénat

D'or et d'oreillers de Mayalen Goust et Flore Vesco aux éditions Rue de Sèvres

Grand petit homme de Zanzim aux éditions Glénat

Idéal de Baptiste Chabard et Thomas Hayman aux éditions Sarbacane

Impénétrable de Alix Garin aux éditions Le Lombard

La route de Manu Larcenet aux éditions Dargaud

La cusine des Ogres de Fabien Vehlmann et Jean-Baptiste Andréae aux éditions Rue de Sèvres

Lebensborn d'Isabelle Maroger aux éditions Bayard Graphic

L'escamoteur de Philippe Collin et Sébastien Goethals aux éditions Futuropolis

Le combat d'Henry Fleming de Steve Cuzor aux éditions Dupuis

Le Dieu-fauve de Fabien Vehlmann et Roger aux éditions Dargaud

L'orfèvre d'Aurélien Lozes aux éditions Komics Initiative

Minuit Passé de Gaëlle Genillier aux éditions Delcourt/Mirages

Racines de Lou Lubie aux éditions Delcourt

Randy Shilts et la fake news du patient zéro de Héloïse Chochois et Clément Xavier aux éditions Glénat

Salon de Beauté de Quentin Zuittion aux éditions Dupuis

Sa majesté des mouches d'Aimée de Jongh aux éditions Dargaud

Ulysse et Cyrano de Stéphane Servain, Xavier Dorison et Antoine Cristau aux éditions Casterman

Verts de Patrick Lacan et Marion Besançon aux éditions Rue de Sèvres

Les noms des finalistes seront annoncés le 6 décembre. Le nom du lauréat(e) sera révélé début janvier et il ou elle sera invité-e dans l’émission Totémic du 10 janvier à 9h20.

À LIRE - Des centaines d'éditeurs disparus de la marketplace Fnac

Au lendemain de la remise du Prix BD Fnac France Inter, l’auteur lauréat(e) bénéficiera d’une mise en avant de son ouvrage à la Fnac. Sur France Inter, il sera reçu dans les programmes et soutenu par une campagne promotionnelle.

La bande dessinée primée succèdera à l'album Les guerres de Lucas de Laurent Hopman et Renaud Roche (Deman éditions), lauréate du Prix BD Fnac France Inter 2024.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones