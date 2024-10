JTO, JTS, manche à balai, les mots du jeu vidéo (en français)

À la croisée de la technologie, du graphisme, de l'économie et de la sociologie, le lexique mis en ligne par la Délégation générale à la langue française et aux langues de France propose 55 cartes reprenant autant de termes.

Il balaie plusieurs décennies de réflexion pour déterminer des équivalents en français à des expressions ou mots le plus souvent anglophones. Ainsi, dès 1983, le joystick, un « dispositif de commande à plusieurs degrés de liberté servant à déplacer le curseur d’un écran de visualisation », trouve comme traduction l'expression « manche (à balai) » ou « poignée »...

Avec le développement du jeu vidéo et l'apparition de nouveaux genres vidéoludiques et de pratiques inédites, le vocabulaire s'est étendu, avec la nécessité de définir des termes pour désigner ces réalités.

Apparaissent ainsi le « jeu vidéo de compétition », pratique vidéoludique compétitive, voire professionnelle, le « jeu vidéo en nuage », qui « permet de jouer à un jeu vidéo à distance, sans téléchargement », grâce à une connexion internet stable et performante, ou encore les hyperjoueurs et hyperjoueuses, les fameux hardcore gamers, dont la pratique est « très fréquente » et la maitrise particulièrement « grande ».

Avec la popularité du jeu vidéo viennent aussi la rançon de la gloire, et des pratiques un peu moins appréciées des joueurs et joueuses, comme la « publicité intrajeu », le « payer pour gagner » ou les « coffres-surprises »...

La délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) est chargée d’animer et de coordonner la politique linguistique de l’État, en l’orientant dans un sens favorable au maintien de la cohésion sociale et à la prise en compte de la diversité de notre société.

À LIRE - Prompt, LLM, token... Comment dire l'IA en français ?

Le lexique complet des termes du jeu vidéo est accessible à cette adresse.

Photographie : illustration de Jeanne Macaigne pour la Délégation générale à la langue française et aux langues de France