Au départ de l'aventure, Henri Loevenbruck quitte la Ligue de l'imaginaire

« Cela fut pour moi une aventure magnifique, et je crois que nous avons réalisé ensemble de fort belles choses pendant toutes ces années, prix littéraires, soutiens de jeunes auteurs, rencontres mémorables, etc. », décrit Henri Loevenbruck dans un post Facebook.

Et d'ajouter : « Malheureusement, aujourd'hui, ma vie personnelle et professionnelle ne me laisse plus assez de temps pour participer activement à ce collectif, comme j'ai toujours tenu à le faire, et pour tout dire je ne me sens plus vraiment en harmonie avec certains de ses derniers choix. Nos routes associatives se séparent, ce qui n'enlève rien aux belles amitiés que j'ai pu y nouer, et nous aurons mille occasions de nous croiser encore. »

L'objectif principal de La Ligue de l'Imaginaire est de promouvoir les littératures, on l'aura compris, de l'imaginaire, notamment le thriller, la science-fiction et le polar. Selon Henri Loevenbruck, il s'agit également de « réhabiliter le genre littéraire un peu décrié du thriller ».

Pour atteindre ses objectifs, la Ligue de l'Imaginaire organise des conférences, des rencontres littéraires, et attribue un prix littéraire. Elle est également à l’origine de plusieurs œuvres de fiction collectives, renforçant ainsi la visibilité et la reconnaissance de ces genres littéraires.

« Je souhaite encore de beaux succès et de beaux projets à ce collectif auquel j'ai participé avec un immense plaisir, et je me félicite de l'arrivée de bien belles personnes ces dernières années, en espérant qu'elles trouveront le même plaisir que j'ai eu à côtoyer cette bande pendant plus de quinze ans. Bon vent, et que vivent l'imaginaire, l'amitié et le vin chilien ! », conclut Henri Loevenbruck.

Henri Lœvenbruck, né en 1972 à Paris, a grandi dans le quartier de la Nation. Après son baccalauréat, il combine ses passions pour la musique et la littérature, étudiant en khâgne tout en jouant avec divers musiciens. Il étudie la littérature à la Sorbonne avant de travailler comme maquettiste pour Amnesty International et d'enseigner le français en Angleterre. De retour en France, il devient journaliste littéraire, créant son propre magazine, Science-Fiction Magazine, et publiant son premier roman, un polar futuriste, à 25 ans sous pseudonyme.

Henri Lœvenbruck fait ensuite le choix de se consacrer entièrement à l’écriture. Il publie alors deux trilogies de fantasy, La Moïra et Gallica, qui rencontrent un large succès inédit pour un auteur français. Il enchaîne avec de nombreux romans, entre polars, thrillers et romans historiques, tels que Le Syndrome Copernic, Le Rasoir d’Ockham et L’Apothicaire.

Il est fait Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres en juillet 2011. En 2015, il publie Nous rêvions juste de Liberté, adapté au cinéma. En 2019, il rejoint les Éditions XO pour publier un nouveau polar historique, Le Loup des Cordeliers, qui est le premier volet des Enquêtes de Gabriel Joly. Son dernier roman à ce jour, Le Fantôme de Versailles, sort le 6 octobre prochain, chez XO éditions.

Crédits photo : Photo Astrid di Crollalanza © Flammarion