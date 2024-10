SPLJ 2024 : Les Pépites de la Littérature Jeunesse se révêlent

De janvier à octobre, près de 3 000 ouvrages, parmi les 7000 nouveautés, sont passés au peigne fin par des professionnels. Chaque semaine, la liste des nouveaux titres retenus est publiée sur Kibookin, le premier site de recommandation dédié à la littérature jeunesse. C’est à partir de ces sélections que seront choisies les Pépites du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine–Saint-Denis.

Les Pépites, chaque année, sont une occasion de mettre en lumière des talents variés. Petites, grandes, spécialisées ou généralistes… la pluralité des maisons d’édition qui y sont représentées permet une sélection diversifiée.. Mais pas seulement. En effet, tous les genres sont acceptés, avec pour seule contrainte de traverser la littérature jeunesse, et les œuvres peuvent prendre des formes de narration multiples : roman, théâtre, poésie, tout en images, bande dessinée…

Ce sont 14 auteurs et 14 autrices, qu’ils soient déjà connus ou en pleine émergence, qui se voient ainsi célébrés et édités par 20 maisons. Un jury constitué de jeunes âgés de 8 à 18 ans remettra les prix dans quatre catégories : livre illustré, fiction junior, bande dessinée et fiction ados. La Pépite d’or, elle, est décernée par un jury de critiques littéraires, récompensant ainsi le meilleur livre de l’année.

Le samedi 23 novembre, les auteurs et autrices sélectionné(e)s iront à la rencontre des lecteurs dans les librairies à travers toute la France. Le mercredi 27 novembre, les titres primés seront dévoilés lors de l’ouverture du Salon du livre et de la presse jeunesse, qui se tiendra jusqu’au 2 décembre.

Des séances de dédicaces sont prévues tout au long de l’événement. Le samedi 30 novembre, la Télé du Salon tournera Le Café littéraire, une émission spéciale se déroulant sur plateau, qui accueillera les auteurs et autrices de la sélection des Pépites fiction ados, en partenariat avec le Pass Culture. Enfin, le dimanche 1er décembre, la remise des Pépites aura lieu en présence des jurys, des partenaires et des lauréats.

Sélection Pépite livre illustré :

Un brouillamini de Karen Hottois et Vincent Pianina (Albin Michel Jeunesse)

Cinéma Paradis de Julien Magnani (Magnani Éditions)

JeanJambe et le Mystère des profondeurs de Matthias Picard (2024 Éditions)

Peurs du soir de Laurie Agusti (La Partie)

Des siècles et des siècles de Christophe Honoré et Gwen Le Gac (Thierry Magnier Éditions)

Sélection Pépite fiction juniors :

Alexandre sur les flots de Vincent Cuvellier, illus. Guillaume Bianco (Little Urban)

Le Défi de Yaran d'Estelle Faye (Rageot)

Les hamsters n’existent pas de Antonio Carmona (Éditions Théâtrales Jeune)

Mori de Marie Colot et Noémie Marsily (CotCotCot Éditions)

Noûr et Balthazar de Frédéric Sounac (La Joie de lire)

Sélection Pépite bande dessinée :

Bianca et la Forêt des parents égarés de Marie Boisson (Misma)

Hey Djo ! de Marzena Sowa et Geoffrey Delinte (Gallimard Bande Dessinée)

Les Royaumes de Tiketone, tome 1 : Les Reliques des morts vivants de Mélissa Morin (Casterman)

La Trahison d’Olympe livre 1/2 de Jean Dalin (Sarbacane)

Les Vacances de Nana et Nini de Margot Farnoux (Biscoto)

Sélection Pépite fiction ados :

Celle qui reste de Rachel Corenblit, illus. Régis Lejonc (Nathan)

La Danse sauvage d’Harmonie Stark de Sigrid Baffert et Jean-Michel Payet (L’école des loisirs)

Dans le collimateur de Sébastien Gendron (Pocket Jeunesse)

La terre rouge a bu le sang de Jean-François Chabas (Courtes Et Longues Éditions)

Rien à faire, on s’embourbe de Édith Azam et Pauline Barzilaï (Le port a jauni)

La Pépite d’Or 2023 a été attribuée à Anne-Laure Bondoux pour Nous traverserons des orages, publié chez Gallimard Jeunesse. La billetterie, destinée au public et aux professionnels, ainsi que les demandes d’accréditations presse pour les journalistes et créateurs, seront ouvertes à partir du mardi 8 octobre sur le site slpj.fr.

L’entrée y est gratuite et ouverte à tous, mais nécessite un billet d’entrée.

Crédits Image : Logo des Pépites du Salon