Les âmes féroces de Marie Vingtras : quand le shérif est une femme …

Marie Vingtras est le nom de plume (inspiré du pseudo d’une féministe du XIXe) d’une avocate bretonne, amoureuse de la littérature américaine à laquelle elle emprunte codes et références : enfant déjà elle préférait Benhur et les histoires de pirates aux livres de la bibliothèque rose, nous dit-elle.

À quoi tiendrait le style de cette littérature américaine de terroir que l’on reconnaît dès les premières pages ? Une ambiance rurale, un regard naturaliste, une simplicité rustique, mais soigneusement travaillée ?

Une mystérieuse alchimie entre un environnement naturel et la communauté qui s’est implantée là depuis quelques générations seulement, à l’écart du bruit du monde ?

Marie Vingtras fait partie de ces auteurs européens dont on s’étonne qu’ils réussissent à se couler à la perfection dans ce moule étasunien, comme le Britannique R. J. Ellory ou le français Raphaël Malkin pour n’en citer qu’un ou deux. Ou même le suisse Joël Dicker et sa fameuse Affaire Quebert à laquelle ce bouquin pourra peut-être faire penser puisqu’il sera question ici aussi, de trop jeunes filles et de mystification littéraire.

Et puis il y a ces petites digressions qui en quelques coups de crayon dessinent tout un personnage avec son passé, trop lourd à porter, et ses failles, toujours béantes. Ces personnages, ce sont eux qui font le roman. Quatre personnages qui prendront la parole tour à tour, mais qui sont en réalité étouffés par le poids des non-dits, des secrets et des mensonges. L’un d’eux fera même vœu de silence !

Des personnages que Marie Vingtras soigne tout particulièrement, avec beaucoup d’empathie et d’humanité même si certains frisent parfois la caricature comme cette pièce rapportée de New York qui dénote un peu et rompt l’harmonie du chœur.

Et puis il y a cette shérif — oui, le shérif est une femme, lesbienne de surcroît ! – un rôle superbe dans lequel on imagine bien une actrice comme Frances McDormand !

« [...] Une femme shérif c’est déjà compliqué, mais une femme shérif qui vit avec une autre femme, ça fait beaucoup pour une si petite ville. »

Nous voici donc à Mercy, un petit village étasunien, peut-être du côté du Kentucky, un bled où il ne se passait jamais rien jusqu’à ce soir d’avril 2017 où une jeune fille est retrouvée morte.

« [...] C’est comme ça que ça se passe ici. Les gens font semblant d’avoir peur et ils peuvent faire semblant parce qu’il ne se passe jamais rien. À croire que la criminalité s’est arrêtée un jour aux portes de la ville, a pesé le pour et le contre et s’est dit que finalement ça n’en valait pas la peine, qu’il n’y avait pas assez de potentiel sur place pour perdre son temps. [...] C’est qu’ici tout est caché. Vous êtes tellement les uns sur les autres que le moindre truc de travers doit être enterré bien profondément pour ne pas menacer le groupe. »

Il y a donc là, Lauren Hobler, 35 ans, la shérif qui préfère les femmes et son amie Janis, qui souffrent toujours des brûlures infligées par son ancien mari.

Les adjoints, Donegan, le gars trop émotif, et Sean, celui qui voit des coupables partout.

Le maire de Mercy qui n’attend qu’une occasion pour faire élire Sean à la place de Lauren.

Leonora, dite Leo, la jeune fille assassinée, Seth son père garagiste et son amie inconsolable, Emmy.

Benjamin Chapman, le beau prof de français et d’italien, que les mères jugent un peu trop « présent » auprès des jeunes filles du comté.

L’auteure se paie même le chic de ne pas nous laisser suivre en détail l’enquête de cette fameuse shérif et de dérouler son film sur quatre saisons, depuis ce mois d’avril printanier jusqu’à l’hiver suivant, où quatre personnages prennent la parole tour à tour pour nous raconter quatre histoires bien différentes.

Alors qui aura le dernier mot, le fin mot de l’histoire ?