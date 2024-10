Reese Witherspoon a cosigné un livre avec Harlan Coben

Son Reese's Book Club a fait le bonheur de quelques éditeurs américains ces dernières années, et propulsé les carrières de Delia Owens et Celeste Ng, entre autres. L'actrice et productrice Reese Witherspoon, à son tour, s'invite dans les librairies en tant qu'autrice.

Pour ses débuts dans la littérature adulte, Witherspoon s'est choisi un professeur particulièrement en vue, en la personne de Harlan Coben. L'auteur de best-sellers (Sur tes traces, dernièrement, traduit par Roxane Azimi, Pocket) l'a accompagné tout au long de l'écriture d'un récit où le suspense sera omniprésent, selon l'éditeur du texte, Grand Central, une filiale du groupe Hachette.

« Dès que nous avons commencé à partager nos idées, nous étions partis, sans retour possible », a commenté Coben dans un communiqué de presse. « Travailler avec Reese a été une joie de chaque instant et s'est avéré très stimulant sur le plan créatif », ajoute-t-il, tandis que Reese évoque « un rêve devenu réalité ».

Pour l'instant, le titre du livre n'est pas connu, mais l'ouvrage devrait être finalisé pour l'automne 2025.

Il ne s'agit pas du premier livre de Witherspoon, qui a publié Whiskey in a teacup — Recettes et héritage d'une lady du sud il y a quelques mois. Le titre a été traduit en France par Eloïse Lecartier, et publié par Hachette Pratique. Il s'est écoulé à 387 exemplaires à ce jour (chiffre Edistat).

Difficile de prédire si Reese Witherspoon évoquera son propre livre au sein de son club de lecture, actif depuis 2017. Dotée d'un solide sens des affaires, l'actrice et productrice, via sa société Hello Sunshine, a parfois produit l'adaptation audiovisuelle d'ouvrages qu'elle avait elle-même recommandés quelques mois plus tôt.

C'est notamment le cas de la série Little Fires Everywhere (2020), dans laquelle elle apparait, tirée du livre La Saison des feux de l'auteure américaine Celeste Ng (trad. Fabrice Pointeau, Pocket).

Photographie : Reese Witherspoon aux Nations Unies, en 2018 (UN Women, CC BY-NC-ND 2.0)