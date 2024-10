La littérature à Montréal : un anniversaire magique pour le FIL

Pendant 11 jours, la littérature a été mise à l'honneur à Montréal et au-delà. Elle a été lue, discutée, performée, mise en scène, en musique et en images, résonnant sous toutes ses formes dans les théâtres, salles de spectacle, cabarets, cinémas, sur le web, en galeries et en librairies.

Ce rendez-vous automnal a de nouveau réuni les esprits curieux, les amoureux des mots et les passionnés de l'art. Que les histoires présentées soient inédites ou classiques, elles ont été portées par une passion profonde et émouvante, créant une diversité de voix et promettant des rencontres exceptionnelles.

Plusieurs spectacles ont affiché complet, la scène numérique a rencontré un franc succès, et les activités gratuites ont attiré un large public, témoignant de la réussite de cette édition. Tout cela a été possible grâce à la fidélité du public !

Pour prolonger cette expérience littéraire, le FIL propose dès à présent une série de rendez-vous tout au long des semaines et des mois à venir. De nombreux événements et spectacles resteront accessibles, tandis que d'autres se réinventeront pour continuer à captiver de nouveaux auditoires, et certains prendront même la route pour aller à la rencontre du public.

Crédits photo : FIL