Grégoire Bouillier plagiaire ? L'auteur Michel Bernard questionne

En effet, Michel Bernard a mis en avant une preuve principale à son accusation : « Le démarquage de mon roman aurait été parfait, mettant Grégoire Bouillier à l'abri de la critique, sinon du soupçon, s'il n'y avait pas recopié une citation de Clemenceau. Or, cette déclaration faite par l'homme d'État à Monet, au cours d'un déjeuner inventé, on ne la trouvera ni dans les textes publiés ni dans la correspondance de Clemenceau. Je l'ai imaginée. »

Argument massue, et cette citation, là voici : « Je pense que nous gagnerons à la fin, dit Clemenceau, parce qu'il le faut, parce que pour nous, plus que pour les Allemands, c'est une question de vie ou de mort. Nous gagnerons, si nous nous organisons mieux, parce que nous sommes les plus artistes, des artistes et des paysans, et qu'à cause de cela nous avons le sens et l'amour des choses, et que nous voyons. »

Michel Bernard met en exergue un autre point : « J'avais affirmé, sans en avoir la preuve, pour souligner la tenace fidélité du peintre au souvenir de disparus chers, qu'il avait exigé que 'Femmes au jardin' soit installée au Louvre. L'auteur du 'Syndrome' a fait pareil. »

Plus généralement, en lisant Le Syndrome de l'Orangerie, - qui met en scène Grégoire Bouillier pris d'une crise d'angoisse devant Les Nymphéas de Monet, avant de se transformer en détective pour découvrir un potentiel secret sombre caché dans les œuvres du maître -, Michel Bernard reconnaît de nombreux éléments spécifiques à son œuvre, notamment les descriptions de Camille, la première femme de Claude Monet, dans diverses scènes émotionnellement chargées, telles que « Camille déguisée en Japonaise, Camille à la capeline rouge frissonnant dans la neige, Camille peinte par son mari sur son lit de mort ».

Il conclut : « Les historiens le savent, les conservateurs aussi, mon roman le racontait en mettant en scène le crépuscule d'un artiste hanté par ses fantômes. Grégoire Bouillier vient de le répéter. Avec une candeur un peu lourde, mais l'intention était bonne. »

Contactée par ActuaLitté, Flammarion nous apprend que Grégoire Bouillier répondra ce week-end, dans les colonnes du Figaro, là où il a été mis en cause. L'auteur est toujours en lice pour le Prix Renaudot 2024.

Crédits photo : © Hélène Bamberger (La Table Ronde) / © Pascal Ito (Flammarion)