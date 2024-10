Festival du Livre de Mouans-Sartoux : engagement littéraire pour la planète

Depuis sa création il y a 36 ans, le Festival du Livre de Mouans-Sartoux a pour fils conducteurs deux engagements majeurs : l’écologie et l’humanisme.

Fort de ces valeurs et dans un contexte où l’urgence climatique conditionne le débat public, le Festival du Livre à lancé un prix qui récompense un ouvrage qui sensibilise le public aux questions liées à l’écologie, à l’avenir de notre planète, à la biodiversité, à la pollution.

La remise du prix se fera le samedi 5 octobre à 11h. Les lauréat(e)s en lice pour le prix sont :

Zineb Mekouar, Souviens-toi des abeilles, éditions Gallimard (catégorie Roman Adulte)

Amélie Poinssot, Qui va nous nourrir ?, éditions Actes Sud (catégorie Essai)

Lucie Pierrat-Pajot, Au large des Vîles, éditions Gallimard (Catégorie Roman Ado)

Val Reiyel, Virginie Grosos (illustratrice), Embrouille dans les Pouilles, éditions circonflexe (Catégorie Jeunesse)



Johann Gis, Permaculture. La bible pour débuter, éditions Rustica (catégorie Album Adulte)

MoPi, Pizzly Cap Grand Nord, éditions Des Livres et du Rêve (Catégorie BD)

Le Prix sera remis par Marie-Louise Gourdon, commissaire du Festival du livre de Mouans-Sartoux et Alexis Jenni Prix Goncourt, auteur Parmi les arbres, essai de vie commune, éditions Actes Sud.

Prix offerts par Botanic, jardinier bio partenaire du Festival en partenariat avec Nice-Matin et Botanic.

Le festival vous propose au long de ces trois journées un certain nombre de manifestations littéraires avec la projection de film, des tables rondes, des entretiens et des rencontres. Un programme chargé pour petits et grands que vous pouvez découvrir directement sur leur site. L’entrée est gratuite, ainsi que les débats et rencontres. La plupart des films et spectacles également.

Crédits photo : Festival du livre de Mouans-Sartoux