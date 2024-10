Règlement déforestation : la Commission européenne joue la montre

« [L]a Commission reconnaît que trois mois avant la date de mise en œuvre prévue, plusieurs partenaires mondiaux ont exprimé à plusieurs reprises des inquiétudes quant à leur état de préparation » vis-à-vis des nouvelles obligations du règlement déforestation, indique l'instance européenne dans un communiqué.

Aussi propose-t-elle de repousser l'application de cette législation, qui devait entrer en vigueur le 30 décembre prochain. Un délai supplémentaire serait ainsi accordé aux différentes parties concernées, avec une application dès le 30 décembre 2025 pour les grandes entreprises et à partir du 30 juin 2026 pour les micro et petites entreprises.

« La proposition d'extension ne remet en aucun cas en cause les objectifs ou la substance de la loi, comme convenu par les colégislateurs de l'UE », garantit la Commission européenne. Toutefois, la proposition de la Commission européenne, pour qu'elle s'applique, doit encore être approuvée par le Conseil et par le Parlement européen.

Avec cette mesure, la Commission vise à fournir une certitude quant à la voie à suivre et à assurer le succès du RDUE, ce qui est essentiel pour répondre à la contribution de l'UE au problème mondial urgent de la déforestation. – La Commission européenne

Un certain nombre d'ONG spécialisées dans la défense de l'environnement ont déploré cette proposition de la Commission européenne, qui dénote selon elles d'un manque de volonté politique face aux enjeux financiers. Parmi les opposants à la mise en œuvre rapide du règlement sur la déforestation figurent notamment les pays d'Amérique du Sud et l'Allemagne.

Les éditeurs attentifs

Le champ d'application du texte européen couvre une variété de produits : le cacao, le soja, l’huile de palme, le café, la viande bovine, le cuir, l’ameublement ou encore le bois. Ces derniers seront interdits d'entrée dans l'union s'ils proviennent de terres déboisées après décembre 2020. Par « terres déboisées », l'UE entend « la destruction des forêts afin que la terre puisse être affectée à d'autres usages ».

D'après l'analyse d'impact effectuée par la Commission européenne, 8,6 % du bois importé dans l'Union européenne provient de terres déboisées.

Les produits dérivés du bois sont concernés par la législation : le papier utilisé par les éditeurs sera donc plus attentivement scruté. « Le règlement demande aux entreprises de garantir que les produits — en l’occurrence le papier et les livres — qu’elles mettent sur le marché, comportent un risque nul ou négligeable de déforestation. Les entreprises devront notamment permettre que la géolocalisation de l’origine des produits soit identifiable jusqu’aux parcelles de production du bois et les essences d’arbres qui y sont présentes », indique le Syndicat national de l'édition.

Considéré comme un opérateur, l'éditeur doit s'assurer de la provenance du papier, via son fournisseur, qu'il s'agisse du papetier ou de l'imprimeur. Ce dernier peut fournir une déclaration de diligence raisonnée, qui réunit des informations et stipule que plusieurs étapes de vérification ont été réalisées. Dans le cas contraire, l'éditeur doit se charger de la diligence raisonnée et tenir à disposition de l'autorité de contrôle les documents l'attestant.

« Dans tous les cas, si l’entreprise n’est pas en mesure d’accomplir ces diligences ou que ces dernières n’apportent pas de garanties suffisantes au regard du risque de déforestation, la maison d’édition ne doit pas mettre le produit sur le marché ou s’expose à des sanctions financières », indique le syndicat patronal.

En France, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et celui de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire sont habilités à effectuer les contrôles. En cas de manquement, un éditeur s'exposerait à une amende pouvant aller jusqu'à 4 % de son chiffre d'affaires annuel. Une confiscation des ouvrages, voire une exclusion temporaire des marchés publics peuvent aussi être envisagées.

Photographie : illustration, Guilhem Vellut, CC BY 2.0