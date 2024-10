La Chouette d’or retrouvée : le roman inspiré de la chasse au trésor  

Isabelle Mayault, journaliste indépendante, auteure et éditrice, raconte dans son texte paru chez Gallimard le 9 mars 2023, l'histoire de Claudia, journaliste. Elle voit ressurgir une affaire qu'elle avait couverte dix-huit ans plus tôt : le jeu de piste de la Chouette d'or, très populaire en Europe à la fin des années 1990.

À l’époque, elle avait suivi l’histoire de Beto, un jeune Péruvien soupçonné d’avoir découvert puis dissimulé la chouette, devenue introuvable depuis. Lorsqu'elle apprend l'assassinat de Beto à Barcelone, Claudia quitte immédiatement Genève, son mari et sa fille adolescente pour se rendre en Espagne.

Elle retrouve alors la ville de ses vingt ans, ainsi que Omar, un amour de jeunesse. Son passé refait surface au fur et à mesure que l'enquête avance. Dotée d'une sensibilité pour les forces invisibles, Claudia se déplace entre fantômes, ufologues, stars du football et oiseaux de nuit. La Chouette d'or dresse le portrait d’une femme qui cherche à échapper à l’emprise du temps qui passe...

Une belle récompense au bout

Lancé en 1993 par Régis Hauser, connu sous le pseudonyme de Max Valentin, ce jeu de piste a invité les participants à résoudre onze énigmes pour retrouver une chouette de bronze enfouie quelque part en France. Pendant trente et un ans, des passionnés ont parcouru le pays dans l’espoir de mettre la main sur cette statuette. La récompense à la clé : l'original en or, argent et diamants, estimé à 1 million de francs à l'époque, soit près de 150.000 euros.

La nouvelle de la découverte a été communiquée aux joueurs par un premier message posté aujourd'hui par Michel Becker à 6h11 sur le forum Discord de l'initiative, qui dit : « Une solution potentiellement gagnante est en cours de vérification. Le système de vérification est actuellement verrouillé et ne permet plus de soumettre vos solutions. D’autres informations vous seront communiquées dès que possible. »

À 8h26, une confirmation officielle est venue compléter l’annonce : « N’allez pas creuser ! Nous vous confirmons que la contremarque de la Chouette d’Or a été déterrée cette nuit, simultanément avec un envoi de solution sur le système de vérification en ligne. Il est par conséquent inutile de vous déplacer pour aller creuser sur l’emplacement que vous supposez être celui de la cache. »

Une aventure à rebondissements

Cette chasse au trésor, la plus longue jamais organisée en France, a connu de nombreux rebondissements et polémiques. La véritable chouette en métaux précieux a notamment été saisie en 2004 durant une liquidation de l'éditeur, puis récupérée par les organisateurs en 2009. Régis Hauser est décédé cette même année, laissant le sort du jeu incertain malgré les dispositions prises pour continuer la chasse après sa mort.

À la suite de plusieurs litiges judiciaires avec les héritiers du défunt, Michel Becker, peintre et sculpteur de la chouette de bronze, a récupéré les solutions au début des années 2020. Ce dernier a alors relancé la quête, offrant de nouveaux indices aux chercheurs. La même année, les Éditions de la Chouette d’Or ont été créées avec Michel Becker à sa tête. En 2021, un nouvel espace de discussion sur Discord a été lancé pour revitaliser la communauté de chercheurs. En 2022, une nouvelle association officielle a par ailleurs été formée pour dynamiser la chasse.

Le jeu a célébré son 30e anniversaire en 2023 avec une convention spéciale, où les participants ont pu voir les 11 peintures originales et la statuette de la chouette d'or.

Cette quête a fait l’objet d’un documentaire réalisé par Canal + en 2024, À la poursuite de la Chouette d’or.

Crédits photo : Michel Becker