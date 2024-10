Les fidèles du Journal de Mickey ont choisi leurs roman et BD préférés

En mars dernier, les lecteurs du Journal de Mickey ont été appelés à envoyer une critique littéraire pour

tenter de faire partie du jury de l’édition 2024, roman ou BD. Après une longue et assidue lecture de plus

de 400 candidatures, 16 critiques en herbe ont été choisis. Âgés de 8 à 14 ans, ils ont dû lire avec attention les 7 BD et les 7 romans en compétition.

Les deux gagnants sont...

Pour le grand prix roman : Quand la nuit tombe - Lisou de Marion Achard et Toni Galmés aux Éditions Delcourt.

En septembre 1943, la famille de Lisou fuit les nazis. Ils trouvent refuge près de Grenoble. Mais en février 1944, des soldats se rapprochent dangereusement. La grande sœur de Lisou se sacrifie pour les sauver. Grâce à elle, Lisou et ses parents échappent à l’arrestation. Cette bande dessinée relate le parcours d’une jeune fille juive en pleine guerre. C’est une histoire vraie, racontée par la petite nièce de Lisou, l’autrice Marion Achard. - Le résumé de l'éditeur pour Quand la nuit tombe - Lisou

Pour le grand prix BD : La Tisseuse de vents de Nina Lan aux Éditions Didier Jeunesse

Dans le royaume d’Yria, Eloe possède un don rare : elle est tisseuse de liens. Elle capte l’énergie des vents au sein d’un moulin. Sa convocation soudaine à la cérémonie du Privilège la force à quitter sa routine. Elle doit laisser derrière elle son ami proche, atteint de maladie. Une épidémie semble toucher la population. Y aurait-il quelque chose de pourri au royaume d’Yria ? Le résumé de l'éditeur pour La Tisseuse de vents

Leurs critiques ont été publiées dans le journal tout l’été et à la rentrée. Mercredi, pendant deux heures, ils ont débattu et échangé leurs meilleurs arguments pour élire, à l’unanimité, le meilleur roman et la meilleure BD de l’année.

Julien Neel, auteur de la BD culte Lou ! et président du jury, les a accompagnés dans ces débats. Une grande chance pour ces jeunes lecteurs, qui ont apprécié ses conseils avisés et son expérience. En 2023, les enfants avaient récompensé le roman La maison sous la maison d’Emilie Chazerand (Sarbacane)

et la BD Eliott au collège - Panique en sixième de Théo Grosjean (Dupuis).

