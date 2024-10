Où sont les noms des traducteurs et traductrices sur les couvertures des livres ?

Traductrice de profession, j’aimerais trouver les mots nécessaires pour convaincre les éditeurs et leurs auteurs d’indiquer nos noms sur la couverture des livres que nous traduisons… mais ce n’est pas gagné.

Certains éditeurs jugent même inutile de mentionner nos noms sur la page de titre des mêmes livres (une expérience vécue) alors que ces éditeurs et leurs auteurs n’auraient pas acquis tous ces nouveaux lecteurs — et ce nouveau marché — sans notre patient labeur mené jour après jour.

S’il est important de convaincre les éditeurs, l’appui des auteurs est essentiel. Certains auteurs exigent maintenant la mention du nom du traducteur sur la couverture de leurs livres traduits. Et certains traducteurs demandent la mention expresse de leurs noms sur la couverture des livres qu’ils traduisent. Tout ceci en bonne et due forme dans leurs contrats respectifs.

Une épidémie générale

Après avoir débuté dans le monde du livre, cet anonymat imposé vaut aussi pour les articles, les actualités, les pages web, les films, les vidéos, les logiciels, les applications mobiles et les jeux, dont les traductions nous ont demandé des heures, des semaines voire des mois de travail.

Systématique à quelques exceptions près, l’invisibilité s’ajoute à un emploi précaire et des tarifs en chute libre. Difficile donc de garder un moral d’acier malgré notre foi inébranlable dans l’utilité de la profession, définie comme un pont indispensable entre les langues et les cultures.

Je serais curieuse de voir ce que donnerait la disparition temporaire de tous les biens culturels (et autres) oubliant de mentionner leurs traducteurs et le manque-à-gagner financier qui s’en suivrait.

Et l’intelligence artificielle (IA), me direz-vous ? On oublie que les bases de données IA sont alimentées, testées et améliorées par des centaines de traducteurs (souvent immigrants) exploités par les multinationales de la Silicon Valley (et d’ailleurs) puis remerciés sans façon du jour au lendemain. Sans surprise, leurs noms ne figurent nulle part.

Des collègues me disent que l’intelligence artificielle va balayer notre profession. C’est en effet déjà le cas. Mais il n’est jamais trop tard pour rendre justice à une profession qui n’a pas encore dit son dernier mot.

Utilisons donc le hashtag #TraducteursEnCouverture aussi souvent que possible. Il n’est pas utile d’être traducteur pour cela. Tout le monde lit des livres et des articles traduits, consulte des actualités et des pages web traduites, regarde des vidéos sous-titrées, utilise des applications mobiles traduites et s’éclate (au sens figuré) sur des jeux vidéo traduits.

Et les auteurs de par le monde peuvent bien entendu soutenir notre cause en signant cette lettre ouverte (en anglais).

Illustration © Denis Renard - Une traductrice sortant enfin de l’oubli pour participer au mouvement