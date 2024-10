Prêt de livres numériques : quelles répercussions sur le marché du livre ?

Premier constat, les variations deviennent significatives selon le support, le genre littéraire et bien entendu, la popularité des œuvres. Jusque là, rien d’inattendu.

Dépenser moins, vraiment ?

En revanche, l’usage du prêt numérique aurait entraîné une diminution des achats de livres dans le marché grand public. Les personnes ayant commencé à utiliser le e-lending en 2021 ont dépensé 13 % de moins sur le marché du livre par rapport à 2020, et ont acheté 10 % de livres en moins.

En 2022, cette baisse s’est poursuivie : les nouveaux utilisateurs du e-lending ont dépensé 5 % de moins et acheté 20 % de livres en moins par rapport à 2021. Cependant, les personnes qui empruntent des livres numériques (67 %) et des livres imprimés (56 %) sont plus souvent actifs sur le marché du livre que l’ensemble de la population allemande (40 %).

Notons que les auteurs de l'étude eux-mêmes soulignent la relativité de ces résultats et des observations qu'il est possible d'en tirer. D'une part, seules 80 personnes, environ, ont été interrogées sur leurs habitudes d'achat et d'emprunt sur ces deux années. D'autre part, bien d'autres facteurs ont évidemment pu influencer ces achats, leurs montants et leur fréquence.

« Il convient également de noter que ces changements ne doivent pas être interprétés comme des effets de causalité, car d'autres facteurs potentiellement pertinents susceptibles d'influencer le comportement d'achat ne peuvent pas être observés et ne peuvent donc pas être contrôlés. Par exemple, il n'est pas exclu que les changements de comportement d'achat soient également influencés par les circonstances particulières de la pandémie de COVID-19 en 2020 et 2021 », indiquent les auteurs...

Néanmoins, l'étude poursuit ses prévisions : les scénarios actuels et les projections montrent des pertes potentielles de revenus pour les différents acteurs du marché, notamment les auteurs et les éditeurs, en raison du prêt numérique. Ainsi, les éditeurs pourraient subir une perte de revenus allant de -21,9 à -92,7 millions €.

Pour mémoire, le marché du livre en Allemagne en 2023 était évalué à 9,71 milliards €, soit une légère hausse en regard de 2022, avec un CA de 9,44 milliards €.

Malgré des moyens financiers

Pourtant, les utilisateurs du prêt numérique présentent souvent des revenus et des niveaux d’éducation supérieurs à la moyenne de la population allemande. Les personnes âgées de 30 à 59 ans sont surreprésentées parmi ceux-ci, tandis que les jeunes (moins de 30 ans) et les personnes âgées (plus de 60 ans) sont sous-représentées.

Mais l’étude assure aussi qu’il existe une différence dans le taux de prêt numériques par rapport au prêt de livres imprimés, car les ebooks sont empruntés beaucoup plus intensivement par exemplaire que les livres imprimés.

En particulier, alors que les livres imprimés sont empruntés 5,8 fois par exemplaire au cours de l’année de publication, les livres numériques sont empruntés 14,1 fois par exemplaire. Au cours de la deuxième et de la troisième année suivant la publication, la différence dans « l’intensité » des emprunts est encore plus grande.

Ouvrir les fenêtres pour aérer

Un autre point passé au crible : le windowing ou “fenêtrage” (autrement dit la sortie d’un produit dans différents formats et à différents moments) et son incidence sur le volume des ventes et le chiffre d’affaires sur le marché de la consommation, tant côté ebook que pbook.

De fait, le fenêtrage augmente les revenus issus des ventes de livres numériques d’environ 9,9 % et les ventes de livres imprimés d’environ 3,5 %. Ces effets sont plus prononcés pour les best-sellers et les œuvres littéraires. Globalement, il est probable, à 95 %, que les effets se situent entre 6,3 % et 13,5 % pour les livres numériques et entre 1,2 % et 5,9 % pour les livres imprimés.

Les chercheurs ont également analysé l’impact économique de la suppression du fenêtrage et ont conclu que cela entraînerait des pertes de plusieurs millions d’euros pour le marché allemand du livre.

Ainsi, la suppression du fenêtrage réduirait les ventes de livres numériques d’environ -4,6 % à -9,2 % (soit entre 11,1 et 22,5 millions €), tandis que les ventes de livres imprimés diminueraient de -0,7 % à 3,5 % (soit 27 à 131,3 millions €).

Les évaluations, selon les secteurs d’activités affichent les projections suivantes : côté auteurs, des pertes de 3,2 à 13,6 millions €, contre 17,6 à 76,2 millions € pour les éditeurs. Et pour les libraires, des pertes de 13,8 à 53,2 millions €.

Or, les librairies physiques restent le principal canal de vente, avec une hausse de 2,6 % du chiffre d’affaires, atteignant 4,05 milliards € en 2023. La vente en ligne a également progressé, avec une augmentation de 5,5 % par rapport à l’année précédente, représentant ainsi 24,8 % du marché global du livre en 2023.

L'étude complète est proposée ci-dessous en consultation et/ou téléchargement.

Crédits photo : moshehar CC 0