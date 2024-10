Hotel Roma

« Les souvenirs n’ont ni date ni heure et le ciel y est toujours bleu. » (p.49) Et pourtant... Que faire lorsqu’on est amoureux, passionné de la vie et de l’œuvre de Cesare

Pavese, et écrivain ? Rejoindre son amoureuse, la conduire à partager ses recherches sur les traces du poète disparu en 1950, et écrire ce voyage.

Turin est à mi-distance de leurs résidences respectives et c’est précisément là que s’est jouée une part de la vie de Pavese. Que demander de mieux !

Ainsi se succèdent les rendez-vous et les séjours avec la « fille à la peau mate », comme autant d’occasions pour l’écrivain de mener en duo sa quête méthodique de la vie de Pavese, sur les lieux mêmes relevés dans son journal.

Conduits par le charme de l’écriture de Pierre Adrian, nous arpentons les rues, les gares, les places, les ruelles italiennes, les villages de montagne, les tables les chambres... filant, à quelques années d’écart, la silhouette de Pavese.

Tout y est sensible et émouvant, mené sous la forme obsessionnelle d’une « chronique d’une mort annoncée ». Un voyage pas-à-pas dans l’ombre et la lumière du poète abandonique, comme une reconstitution de ce qui anima et obscurcit son existence.

Un livre comme une promenade poétique passionnante.