Pour la Bibliothèque Parmentier, le public choisit Toni Morrison

Elle est arrivée devant Doris Lessing, auteure anticolonialiste et Nobel de littérature 2007, et Hélène Roger-Viollet, photographe militante pour le droit de vote des femmes. Le choix s’est effectué par un vote ouvert au public, organisé en bibliothèque, via des bulletins à déposer dans une urne ou en ligne, grâce à un lien diffusé publiquement.

Lauréate du prix Pulitzer en 1988 et du prix Nobel de littérature en 1993, Toni Morrison est la première autrice afro-américaine à recevoir cette distinction. Son œuvre offre une relecture de l’histoire américaine du point de vue des laissés-pour-compte, notamment les Afro-Américains, et se démarque par des techniques narratives innovantes, puisant dans le jazz, l’oralité, l’argot et la culture populaire.

Dans une interview de Yannick Gauvin, adjointe au chef du service des bibliothèques et du livre, donnée à La Gazette au XIe, nous en apprenons davantage sur le choix de cette démarche.

Dans une volonté de parité hommes-femmes, la Ville de Paris a décidé de renommer certains lieux ou établissements. Cette « campagne de renomination » oeuvre pour la reconnaissance des femmes et de leur travail, qui s’effectue notamment par leur représentation et mise en lumière dans les espaces publics.

Si la sélection a mis en avant trois femmes au parcours remarquable ayant été confronté à des obstacles et contraintes de leur temps, le nom de Toni Morrison a été largement en tête. Le conseil de Paris a donc suivi ce choix et le nom a alors été adopté dès le début du mois de juillet.

« Son œuvre retrace l’histoire récente des Noirs aux États-Unis dans toutes ses dimensions. Toni Morrison utilise les ressources de la littérature pour rendre sensible cette histoire » — Yannick Gauvin

L’œuvre de Toni Morrison a eu un impact sur la littérature et la culture en Amérique, mais également en France. Se servant de son parcours vécu par beaucoup d’oubliés de l’histoire, elle a posé un regard singulier pour changer les codes, et donner voix aux points de vue souvent négligés.

La bibliothèque, en reprenant son nom, la célèbre, mais participe également, à travers cette représentation, à faire perdurer son œuvre et ses idées, selon Yannick Gauvin : « Je crois que c’est en cela que son œuvre fait écho aux valeurs de la bibliothèque : la croyance forte que la culture est porteuse de sens, qu’elle ouvre des horizons et que chacune et chacun doit pouvoir s’y reconnaître et s’en nourrir. »

Crédits Image : John Mathew Smith / CC BY-SA 2.0