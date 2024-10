Perte de Mémoires : Amazon escamote un livre sur l'affaire P. Diddy

Le procès s'annonce tentaculaire : le rappeur et producteur Sean Combs, détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn sans possibilité de sortie sous caution, est visé par les accusations de plus d'une centaine de personnes.

Une libération de la parole sans précédent dans le milieu de l'industrie musicale, avec des faits supposés d'« agression sexuelle », de « viol », de « recours à des drogues ». 25 personnes, sur les 120 plaignants engagés dans la procédure, étaient par ailleurs mineures au moment des faits qu'elles reprochent à P. Diddy.

Des Mémoires bien en vue

Quelques jours avant l'arrestation de P. Diddy, le 6 septembre dernier, apparaissent sur Amazon d'étranges Mémoires, coécrits par Kim Porter, l'ex-compagne de P. Diddy, décédée en 2018, et par un certain Jamal T. Millwood. Kim's Lost Words, soit Les mots perdus de Kim, s'est rapidement retrouvé en tête des classements de vente : 22 $ l'ouvrage, pour 58 pages seulement, l'affaire s'est avérée rentable.

Derrière le pseudonyme Jamal T. Millwood, Chris Todd, qui se présente lui-même comme un producteur, auteur et journaliste d'investigation américain. Il a assuré avoir reçu le texte grâce à un disque dur, confié par des proches de Kim Porter.

L'ouvrage en lui-même suscitait des réactions contrastées, d'après les commentaires affichés par Amazon : certains y lisaient le compte-rendu des exactions de Combs, d'autres n'y percevaient qu'un résumé maladroit de faits déjà relatés çà et là dans la presse. Le titre présentait visiblement des erreurs typographiques et de mise en page, et caviardait certains noms, afin d'éviter des ennuis juridiques.

Un texte fabriqué ?

Quoi qu'il en soit, l'ouvrage, autopublié sur Amazon, n'était disponible que sur la plateforme américaine, sans que celle-ci n'y trouve rien à redire. Dans les « Règles relatives au contenu » de son programme Kindle Direct Publishing, Amazon prohibe les « éléments contraires à la loi », le « contenu injurieux », et les titres qui débouchent sur de « mauvaises expériences client ».

Les quatre enfants de Kim Porter ont réagi, fin septembre, en indiquant que l'ouvrage était un faux : « Elle n'a pas écrit de livre. Et quiconque prétend posséder un manuscrit est simplement malhonnête. » D'autres proches de Kim Porter, interrogés par les médias ou sur les réseaux sociaux, avaient pointé un texte fabriqué de toutes pièces.

Questionné sur l'authenticité du document ou la véracité des éléments qu'il avance, Chris Todd lui-même restait évasif : « Je dois dire que je n'en sais rien. Mais il est suffisamment crédible à mes yeux. Peut-être que 100 % du texte n'est pas vrai, peut-être que ce n'est que 80 %. [Le mettre en ligne] peut inciter les personnes citées à confirmer ou infirmer les informations et ainsi m'aider à mettre au jour la vérité, en tant qu'enquêteur », expliquait-il. Il aurait contacté des agents de célébrités citées dans l'ouvrage afin d'obtenir des réactions, sans succès.

Un retrait attendu

Ce mardi 1er octobre, la plateforme Amazon a fait disparaitre l'ouvrage, et un porte-parole de la firme a souligné : « Nous avons été informés du litige concernant ce titre et avons contacté l'éditeur. » Si le titre original est bien introuvable dans la boutique en ligne, les dizaines d'ouvrages dérivés apparus dans la foulée du succès, eux, sont toujours disponibles.

Kim Porter's Lost Words, Kim's Lost Words Dossier, Kim's Lost Words, Untold Stories et autres variations de titres sont ainsi listés sur Amazon, disponibles à l'achat. La simplicité de création et de publication d'un livre sur le site, et l'aide désormais apportée par les outils basés sur l'intelligence artificielle, ont fait naitre un véritable marché parallèle. Rappelons qu'Amazon touche un pourcentage des ventes réalisés sur sa plateforme, à hauteur de 40 % du prix catalogue pour les livres brochés et entre 30 et 65 % pour les livres numériques.

« Tout le monde peut poster un livre sur Amazon, il suffit de se créer un compte », rappelle Mary Rasenberger, PDG de l'Authors Guild, au Washington Post [qui appartient à Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, NdR]. « Il y a tellement de tentatives d'escroquerie en ce moment, d'autant plus avec l'intelligence artificielle », déplore-t-elle.

En septembre 2023, Amazon avait modifié les règles relatives au contenu publié sur Kindle Direct Publishing, en demandant aux utilisateurs « de nous informer de la présence de contenus générés par l'IA (textes, images ou traductions) lorsque vous publiez un nouveau livre ou que vous modifiez et republiez un livre existant ». Mais, dans le cadre de l'autopublication, les auteurs restent largement libres du texte affiché dans leur livre, dans le cadre légal applicable à chaque pays.

Pour tenter de juguler l'apparition de ces ouvrages déceptifs, la firme a également ajouté une limitation au nombre de livres pouvant être mis en vente par le même utilisateur, quotidiennement : trois « seulement ».

Photographie : P. Diddy à Cannes, en 2012 (illustration, sylartinitaly, CC BY-NC-ND 2.0)