Simonetta Greggio Prix du Titre - Hôtel de Paris Saint-Tropez 2024

Simonetta Greggio raconte ne femme qui emménage à Saint-Tropez, non loin de La Madrague, déterminée à dévoiler les mystères de la célèbre et énigmatique star. Leurs voix et leurs récits s'entrelacent, révélant les divers aspects de Bardot : de l'enfance peu flatteuse à l'engagement passionné pour les droits des animaux, en passant par ses années d'adolescente égarée et ses amours ferventes.

Ce dialogue narratif fait également revivre des figures emblématiques de l'art comme Colette, Vadim, Brando, Trintignant, et Gainsbourg. Dans un fascinant jeu de miroirs, l'image mythique de BB, incarnation de la modernité, se redéploie sous nos yeux.

Journaliste et scénariste, Simonetta Greggio a écrit plusieurs romans, dont La Douceur des hommes, Dolce Vita, Les Nouveaux Monstres, et Bellissima publiés chez Stock, ainsi que Elsa mon amour chez Flammarion. En plus de son travail d'écrivaine, elle a produit pour France Culture des documentaires sur des figures telles que Virginia Woolf, Brigitte Bardot, Elsa Morante et Mussolini.

Ce prix littéraire, dont l'originalité réside dans la sélection des livres d'abord par leur titre puis la confirmation de ce choix par la qualité de l'œuvre, a été décerné le 28 septembre 2024, coïncidant avec l'anniversaire de Brigitte Bardot.

La cérémonie de remise a eu lieu à l’Hôtel de Paris Saint-Tropez, présidée par Agnès Bouquet avec un jury composé de Fabrice Humbert, Alix Girod de l'Ain, Eric Garandeau, Julia Minkowski, Charlotte Hellman, Richard Colasse, Stéphanie des Horts, Cyrille Gouyette, Adèle Bréau, Clotilde Leguil, Denis Zott, Blaise Renaud et Walid Ben Youssef, et dirigée par la secrétaire générale Maxime Eelsen.

Elle a été récompensée par un portrait de Bardot réalisé par Maurice Marty et une réplique du collier conçu pour Bardot par Tita Mercurio, artiste tropézienne.

Simone Dray, propriétaire de l'hôtel, a enrichi le prix d'une semaine de résidence à l'Hôtel de Paris, avec Brice Delclos, le nouveau directeur, chargé de la remise du prix.

Crédits photo : Giancarlo Chieregato (CC BY-SA 4.0)