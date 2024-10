Les éditions Récamier fondent le Prix Françoise Bourdin

Le dernier ouvrage de Françoise Bourdin, qui est donc aussi le premier, raconte l'histoire de Frédérique, jeune passionnée de courses hippiques, débordante d’énergie. À dix-sept ans, elle choisit de quitter la relation intense et complexe qu'elle partage avec Joël, son premier amour. Lors d’un séjour à Londres, elle succombe au charme d’un jeune lord, brillant et rassurant, qui lui ouvre les portes de l’aristocratie britannique.

Quatre ans passent. Frédérique vit avec l’Anglais une existence agréable, mais sans saveur ni frisson. L’aventure, les courses, et la France lui manquent. De retour à Paris, elle retrouve Joël, devenu jockey. Pensant l'avoir oubliée, elle renoue à ses côtés avec la passion qui l'animait autrefois.

À LIRE - Françoise Bourdin : son tout premier roman, Les Soleils mouillés

Née en 1952 à Paris et décédée en décembre 2022, Françoise Bourdin était la fille d’artistes lyriques, ayant grandi dans l’univers captivant du spectacle. Au cours de sa carrière, elle a publié près de cinquante livres et se plaisait à affirmer qu’elle écrivait « des histoires qui nous ressemblent ». Parmi les écrivains les plus vendus en France, ses ouvrages ont été traduits en douze langues et plusieurs d’entre eux ont été adaptés pour la télévision.

Un concours d'écriture

Le concours d’écriture gratuit intitulé « Prix Françoise Bourdin », est organisé en partenariat avec Librinova, qui a lieu du 3 octobre 2024 au 30 janvier 2025. Le premier Prix sera décerné début mai 2025 et le lauréat verra le manuscrit de son roman publié en aux éditions Récamier, dans un délai d’un an.

Les deuxième et troisième prix remporteront la publication de leur ouvrage en version numérique par Librinova.

Pour que votre roman soit éligible, quelques pré-requis : il faut que ce soit une histoire de famille, ancrée dans une région (unité de lieu). Il met en avant un métier, une passion, une activité spécifique... Et relève de thèmes comme la famille, la nature, le courage, la persévérance, l’amitié, l’amour mais aussi

l’optimisme.

Le jury de ce concours est constitué de Fabienne de la Porte des Vaux et Frédérique Le Teurnier, filles de Françoise Bourdin. Mais aussi Céline Thoulouze, directrice générale des éditions Récamier, les membres de la maison d’édition Récamier, et Laure Prételat et Charlotte Allibert, fondatrices de Librinova.

Pour participer, vous pouvez à partir de ce 3 octobre, déposer un manuscrit, jusqu'au 30 janvier 2025, minuit heure de Paris, sur leur site. Pour valider sa participation au concours, le participant doit publier son texte et accepter le règlement.

Les délibérations du jury auront lieu pendant les mois de janvier à mai 2025, et l’annonce des résultats

se fera début mai 2025.

Crédits photo : Françoise Bourdin-Coul © Mélania Avanzato