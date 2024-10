L'écrivain Max Genève, "aussi talentueux qu’invisible", est mort

« Notre fils Alexis arrivé en urgence de Bangkok lui a procuré sa dernière joie en le retrouvant avant le grand départ et l’accompagnant avec moi jusqu’à ses derniers instants », partage cette dernière, et d'ajouter : « Nous lui avons rendu hommage selon ses volontés, dans la simplicité et l’intimité familiale. »

Serge Safran rend également hommage à celui dont Le Voyage de M. de Balzac à Turin a été réédité en mai dernier dans sa maison, à présent collection inscrite chez Héliopoles.

Max Genève a publié plusieurs romans et récits chez Serge Safran éditeur, et Zulma, co-fondé par le même Serge Safran. Du côté de Serge Safran éditeur, outre Le Voyage de M. de Balzac à Turin (2016), sont parus Virtuoses (2012), Le jeune homme qui voulait ralentir la vie (2014), ou Le transformiste (2017), son dernier texte en date.

Chez Zulma, on compte Autopsie d'un biographe (1995), Tea (1997), Tigresses (1999), tous trois inscrits dans sa série centrée sur le détective Simon Rose. Mais aussi La nuit sera chienne (1993), Le Château de Béla Bartok (1995), Ramon (1998), L'Ingénieur du silence (2000), Mes vies américaines (2003), Le Violoniste (2005) ou encore Mozart, c'est moi (2006).

À propos du natif de Mulhouse, en Alsace, l'auteur et journaliste Jérôme Garcin écrivait en 1993 : « Max Genève persiste à culbuter les tabous. Rappelons qu’il est l’auteur d’une douzaine de livres iconoclastes, dont Le Salon, féroce portrait des gens de lettres, Cher Patrick, satire meurtrière de l’odieux-visuel, et Le Défunt libertin, ou peut-on prendre son pied dans la tombe ? On regretterait que Genève ne fût pas davantage connu si lui-même, qui signa jadis L’Illustre inconnu sous le pseudonyme de Jean-Marie Geng, ne s’appliquait à être aussi talentueux qu’invisible, aussi mordant qu’insaisissable. »

Fils d’un journaliste et critique musical, Jean-Marie Geng, né en 1945, commence à écrire dès ses vingt ans. Son premier roman, Jeune homme assis dans la neige, ne sera publié que vingt ans plus tard par Bernard Barrault. Après avoir obtenu une licence et une maîtrise de philosophie à Strasbourg, il décroche un doctorat en sociologie en 1972. Proche notamment de Jacques Derrida, dont il devient un ami, il enseigne la sociologie à Strasbourg de 1973 à 1982.

En 1982, il choisit de se consacrer pleinement à l’écriture, sous le pseudonyme de Max Genève, inspiré de son propre ouvrage La Prise de Genève (publié en 1980 chez Bueb et Reumaux, puis réédité chez Zulma en 2000). Il s'installe alors à Paris.

En 1995, il crée le personnage du détective parisien Simon Rose dans Autopsie d'un biographe, qui réapparaîtra dans huit ouvrages, dont le dernier en date, Cordes sensibles, est paru chez Le Verger Éditeur en 2016. Il a aussi travaillé pour la radio et la télévision, majoritairement pour le service public.

Max Genève a vécu ses dernières années à Biarritz.