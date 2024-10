Finalement, la Slovaquie baisserait sa TVA sur le livre à 5 %

Ladislav Kamenický, ministre des Finances au sein du gouvernement de Robert Fico (social-démocratie, mais aux positions nationalistes et populistes), a suggéré mi-septembre une solution pour combler l'importante dette publique de la Slovaquie. Il préconisait notamment une hausse de la taxe sur la valeur ajoutée d'un certain nombre de produits, dont les livres.

Passer le taux de 10 à 23 % participerait à l'effort général pour améliorer les finances, plombées par un déficit public atteignant 4,9 % du PIB et une dette publique équivalente à 56 % de celui-ci. Déjà assez impopulaire, la proposition du ministre a été desservie par une déclaration de sa part, selon laquelle les livres font partie des biens « qui relèvent des catégories les plus aisées de la population »...

Les pauvres ne lisent pas ?

Pour justifier sa proposition, Kamenický avait mollement avancé différentes études, dont une de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) publiée en 2014 et intitulée The Distributional Effects of Consumption Taxes in OECD Countries (Effets redistributifs des impôts sur la consommation dans les pays de l'OCDE).

Cette étude notait en effet que, en Estonie, « les ménages qui dépensent le moins n'achètent presque pas de livres ». Un constat effectué dans le cadre d'un travail consacré aux effets redistributifs, afin d'optimiser l'équité sociale au sein d'une société, et pas vraiment dans une logique de redressement des finances publiques...

L'opposition au gouvernement de Robert Fico n'avait pas manqué de pointer la contradiction : le ministère des Finances relève que les citoyens aux revenus les plus faibles ont un accès réduit aux livres, tout en suggérant une mesure fiscale dont le premier effet sera d'augmenter considérablement le prix de ces mêmes ouvrages...

Le président de la République slovaque Peter Pellegrini lui-même avait marqué sa distance avec la proposition, en rappelant dans un message que « rien ne peut remplacer le sentiment d'entrer dans une bibliothèque, d'y choisir un livre, de respirer son parfum et d'apprécier son texte ou d'apprendre quelque chose ».

Vers un livre moins cher ?

Embarqué dans une polémique et isolé jusque dans son propre camp, le ministre des Finances a finalement réalisé la figure favorite des politiciens, le salto arrière. Le 26 septembre dernier, il a indiqué qu'il déposait un amendement auprès du Conseil national de la République slovaque, qui réunit 150 députés.

Ladislav Kamenický a revu ses prévisions et veut désormais baisser le taux de TVA à 5 % sur les ouvrages imprimés, mais aussi sur les livres numériques et audio, auparavant taxés à la hauteur de 20 %. Les manuels scolaires resteraient à un taux de 5 %, comme il l'avait prévu dans son projet initial.

Le ministre attend désormais, en cas d'adoption de son amendement, une baisse des prix des ouvrages dans tous les points de vente. « Il n'y aura plus d'excuses ! Je vais surveiller attentivement et signaler les tarifs trop élevés des livres en Slovaquie !!! », a-t-il promis sur sa page Facebook.

La baisse providentielle du taux de TVA avancée par le ministre aurait pu être plus spectaculaire encore : depuis 2021, l'Union européenne autorise en effet les États membres à appliquer un taux de TVA « super réduit », de 2,1 %, et même nul, sur les livres et les journaux.

