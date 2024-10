Duke - Le Nerf de la guerre

Urban Comics s’aventure dans l’Energon Universe avec deux premiers titres, confiés au scénariste Joshua Williamson. Cet univers réunit les franchises Transformers et G.I. Joe, dans un cross-over des personnages. L’objectif est de créer un univers plus sombre et mature où ces franchises interagissent de manière cohérente tout en conservant leur identité propre.

Si tout a débuté avec Void Rivals, en 2023, les deux franchises ouvrent leurs propres séries, autour des personnages emblématiques de G.I. Joe, comme Duke et Cobra Commander.

Point amusant, les figures intouchables et iconiques sont totalement revisitées, à travers une lecture différente et audacieuse des univers originaux. Enfin, l’Energon Universe laisse entendre un déploiement au cinéma, comme le supposait le film Transformers : Rise of the Beasts. Nous proposons ici la chronique de Duke, le côté positif de G.I. Joe, donc, mais vous pouvez retrouver celle de Cobra Commander, la part obscure.

Ce premier tome, écrit par Joshua Williamson et illustré par Tom Riley, se centre sur Conrad Hauser, alias Duke, dans une quête envers et contre tous : convaincu d’avoir rencontré un robot extraterrestre, qui a tué son partenaire de combat, le soldat fait face à l’incrédulité de ses supérieurs.

Duke s’engage alors dans une guerre secrète et complexe, avec une ambiance entre conspirationnisme et paranoïa — mais c’est pas parce que je suis paranoïaque qu’ils ne sont pas tous contre moi... Mi-SF, mi-thriller, le scénario vire à la guerre intergalactique, sur fond de recherche de LA vérité.

L’illustration de Tom Riley renforce le côté sombre du récit, rendant l’univers plus immersif. Riche en action, ce titre fait plaisir à voir et à lire.

Un extrait est à parcourir en fin d'article.