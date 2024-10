Vanessa Lavergne nouvelle Directrice Marketing de plusieurs maisons d'Editis

Dans ses nouvelles fonctions, Vanessa Lavergne aura pour mission de définir et mettre en œuvre la stratégie marketing pour l'ensemble des maisons du pôle. Elle assurera un accompagnement spécifique des auteurs Best, tels que Michel Bussi, Harlan Coben, Raphaëlle Giordano, Haruki Murakami, Karine Giebel, ou Danielle Steel, tout en réfléchissant à des stratégies de développement pour les auteurs « à potentiel ».

Elle coordonnera avec les équipes marketing, éditeurs et relations presse, supervisera une équipe de quatre personnes et collaborera avec la Direction Marketing Groupe.

Vanessa Lavergne a précédemment occupé le poste de Responsable Marketing et Communication Digitale pour la toute jeune maison généraliste d'Editis, Récamier, dirigée par Céline Thoulouze.

Durant cette période, Vanessa Lavergne a piloté la stratégie de lancement, le positionnement des auteurs, et les actions marketing en ligne et hors ligne, incluant la production de contenus, les campagnes publicitaires et l'élaboration des couvertures. Elle a accompagné les auteurs, formé aux réseaux sociaux, et supervisé une équipe de trois community managers.

Avant cela, elle a occupé le poste de Responsable Marketing aux éditions Plon d’août 2022 à juillet 2023. Son travail s’est notamment concentré sur la réflexion stratégique du positionnement de la maison et de ses auteurs, ainsi que sur la mise en œuvre de plans média incluant les réseaux sociaux, les influenceurs et les campagnes numériques pour le lancement de nouveautés majeures (telles que celles de Raphaëlle Giordano ou Françoise Bourdin).

En 2022, elle a officié au même poste pour les éditions Belfond et Bouquins, toujours chez Editis donc, et ce durant sept mois. Elle a, entre autres, participé aux lancements de projets importants, tels que ceux des auteurs Haruki Murakami, Douglas Kennedy, Sophie Kinsella ou Harlan Coben.

En parallèle, Vanessa Lavergne a été consultante indépendante en stratégie marketing digital et social media, spécialisée en littérature et édition, entre janvier 2016 et décembre 2022.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0