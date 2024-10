Posy Simmonds et Julie Birmant à l'honneur du Festival d'Angoulême 2025

Ces artistes, reconnues pour établir un dialogue constant entre histoire de l’art et littérature, explorent à travers leurs œuvres la complexité sociale, les vies d’artistes et les relations intellectuelles qui les animent.

La rétrospective Posy Simmonds. Herself proposera, à partir du 30 janvier au Musée de la ville d’Angoulême, une immersion dans l’univers « so british » de l’icône de la bande dessinée, incluant des inédits issus de ses carnets de recherche. Elle est portée par les commissaires Damien MacDonald et Marguerite Demoëte, avec une scénographie signée SOPLO et Roman Gigou.

Literary Life de Posy Simmonds (Denoël)

Posy Simmonds est notamment connue pour Tamara Drewe et Gemma Bovery (Denoël). Cette exposition invite les visiteurs à plonger dans son univers, où les frontières entre l’intime et le politique se redessinent. Ses créations mettent en scène des figures féminines tragi-comiques qui bouleversent les normes sociales.

Les visiteurs auront l’occasion de découvrir les multiples influences de l’artiste, notamment son lien avec les classiques de la littérature, tels que Charles Dickens, Gustave Flaubert ou encore Thomas Hardy. L’exposition mettra en lumière l’engagement politique sous-jacent de Simmonds, souvent dissimulé derrière l’humour dans ses récits. Des dessins inédits de ses œuvres majeures seront également dévoilés au public.

Un lien intime avec le dessin

Toujours à partir du 30 janvier prochain, le Musée du Papier d’Angoulême présentera Les Herbes Folles de Julie Birmant. Orchestrée par les commissaires Cathia Engelbach et Marguerite Demoëte et mise en scène par l’Atelier Maciej Fiszer, cette exposition offrira aux visiteurs une vision du processus créatif de l’autrice.

Récompensée pour sa plume éclairée et son regard sur le XXe siècle, Julie Birmant explore les liens entre l’art moderne et la société. L’exposition dévoilera les différentes étapes de son travail : des archives sonores et visuelles, ses recherches, et sa collaboration avec des artistes tels que Clément Oubrerie ou Catherine Meurisse.

Les visiteurs pourront également découvrir le regard de Birmant sur l’histoire de l’art à travers ses portraits de femmes aux parcours singuliers, surnommées les « Herbes folles » : Isadora Duncan, Fernande Olivier, Gala… Cette plongée dans son œuvre permettra d’explorer les thèmes qui jalonnent ses créations, révélant des personnages insoumis et mystérieux du siècle passé.

Le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, créé en 1974, est une référence mondiale pour le 9e art. Chaque année, il accueille auteurs, éditeurs et amateurs lors d’expositions, de remises de prix et de rencontres. Cette manifestation met à l’honneur la diversité de la bande dessinée, des talents prometteurs aux œuvres emblématiques.

Crédits Image : Dalí de Julie Birmant et Clément Oubrerie (Dargaud)