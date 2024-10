Une nouvelle série Lucky Luke, à l'approche “moderne et surprenante

Disney+, primo-diffuseur, lancera la série de 8 épisodes en exclusivité sur sa plateforme de streaming. La série sera ensuite diffusée sur France Télévisions.

Le tournage vient de démarrer en Espagne.

Elle est réalisée par Benjamin Rocher (Parallèles, Antigang, Antigang : la relève) et écrite par Mathieu Leblanc (Panda, Astrid et Raphaëlle, Les rivières pourpres) et Thomas Mansuy (Panda, Dix pour cent, Killer Coaster).

Alban Lenoir, qui interprète le rôle de Lucky Luke, est également un des coproducteurs de la série avec sa société Homerun, aux côtés de Géraldine Gendre et Lionel Uzan pour Federation Studio France et de Julien Vallespi et Rémi Préchac pour Un Pour Tous Productions.

Pour l'instant, la série n'a pas de date de diffusion.

Dans cette série inédite, Lucky Luke, le légendaire cow-boy solitaire, doit aider Louise, une jeune fille de 18 ans… aussi piquante qu’un cactus et plus imprévisible qu’un coyote enragé. Ensemble, ils se lancent dans une quête à travers l’Ouest sauvage pour retrouver la mère de Louise, mystérieusement disparue, tout en déjouant un complot qui pourrait changer le cours de l’Histoire des États-Unis. Une aventure palpitante qui explore aussi bien le passé que l’avenir du héros qui tire plus vite que son ombre. Entre duels, courses-poursuites, furieux coups de boule et alliances inattendues avec les Dalton, Billy the Kid ou Calamity Jane, notre improbable duo découvrira que le plus grand défi n’est pas de sauver l’Amérique… mais bien de faire équipe ! - Le synopsis de la série

Plusieurs décennies d'aventures

La série s’inspire librement de l'œuvre créée par Morris en 1946, publiée pour la première fois dans L’Almanach Spirou. Son succès auprès du public grandit avec l’arrivée de René Goscinny au scénario en 1955, apportant une nouvelle perspective.

Près de 80 ans plus tard, les aventures continuent sous la direction de Jul et Achdé. Celui que l’on appelle « l’homme qui tire plus vite que son ombre » compte désormais 74 tomes, écoulés à plus de 300 millions d’exemplaires dans le monde, selon son éditeur. Traduit en plus de 20 langues, Lucky Luke figure parmi les personnages phares de la pop culture.

Lucky Comics, présidée par Claude de Saint-Vincent, voit le jour en 1999 grâce à la volonté commune de Morris et de ses éditeurs historiques, Dargaud et Dupuis, pour promouvoir la série, son créateur et ses co-auteurs, notamment René Goscinny, avec qui 32 albums ont été réalisés.

Après le décès de Morris en 2001, la maison d’édition continue à faire vivre cette série emblématique en collaborant avec des auteurs et illustrateurs de renom. Aujourd’hui, Lucky Comics édite 52 albums, traduits en 36 langues, dont le dernier, Un cow-boy sous pression, signé par Jul et Achdé, sortira le 15 novembre 2024. Créé en 1956, le célèbre cow-boy et ses acolytes, les Dalton, Rantanplan et Jolly Jumper, restent des figures incontournables du 9e art et du public.

D'autres adaptations

Le personnage de Lucky Luke apparaît pour la première fois au cinéma en 1991, dans un film portant son nom, avant une incarnation par Jean Dujardin en 2009, dans un long-métrage réalisé par James Huth. La première adaptation en long-métrage d'animation voit le jour en 1971 sous le titre Lucky Luke, avant d'être rebaptisée Daisy Town en 1983. Ce projet est réalisé par les studios belges Belvision.

En 2001, la société de production Xilam en France propose une nouvelle série animée intitulée Les Nouvelles Aventures de Lucky Luke.

Pour cette nouvelle série, au casting on retrouvera Alban Lenoir (Antigang, Antigang : la relève, Balle Perdue, AKA) qui endosse le chapeau et les bottes du célèbre cow-boy solitaire. Billie Blain (Le Règne Animal, La Sainte Famille) qui interprétera Louise, Alice Taglioni (La Doublure, Nice Girls, Ovnis) sera Charlie, Jérôme Niel (Vermines, Les Tutos) prêtera ses traits à Joe Dalton, Victor le Blond (Antigang : la relève, Moah, Les Combattantes) sera Billy le Kid et Camille Chamoux (Le Flambeau, Ghosts, Les randonneuses, Premières Vacances) sera Calamity Jane.

