Gabriella Zalapi Prix Blû Jean-Marc Roberts 2024

Gabriella Zalapì, d’ascendance anglaise, italienne et suisse et diplômée de la Haute école d’art et de design de Genève, continue de s’inspirer de son héritage familial. Cette richesse biographique se transforme sous sa plume précise en récits vibrants, notamment dans son dernier ouvrage qui explore la vie d’Ilaria, une enfance balancée entre affection et violence.

Ce roman initiatique, vu à travers les yeux d’une enfant, suit Ilaria dans sa quête d’affranchissement. Confrontée aux dures réalités imposées par son père, elle découvre des havres de paix où l'insécurité et la brutalité cèdent la place à une force créatrice qui finit par l'emporter.

Le prix Blù-Jean-Marc Roberts, fondé en 2017 en hommage à cet éditeur et écrivain passionné, et doté de 5000 euros, récompense chaque année un talent émergent avec une deuxième ou troisième publication. Il s'attache à révéler des voix prometteuses de la littérature française, faisant le pari de l'audace et de l'originalité pour marquer la rentrée littéraire.

Parmi les lauréats précédents, on compte Pierric Bailly avec L’Homme des bois (P.O.L, 2017), Nicolas Mathieu pour Leurs enfants après eux (Actes Sud, 2018), Emma Becker avec La Maison (Flammarion, 2019), Victor Pouchet pour Autoportrait en chevreuil (Finititude, 2020), Mathieu Palain avec Ne t'arrête pas de courir (L'Iconoclaste, 2021), Victor Jestin pour L'homme qui danse (Flammarion, 2022) et Neige Sinno pour Triste Tigre (P.O.L, 2023).

Le prix est soutenu par la fondation Jan Michalski pour l'écriture et la littérature, le groupe Audiens, Bouvet Labuday et Dupli-print.

Crédits photo : Prix Blù Jean-Marc Roberts