Un duo dynamique pour DC Studios : deux Robin pour le prix d'un

Après plusieurs films fraichement accueillis, voire descendus en flammes par la critique, comme Shazam ! La Rage des Dieux de David F. Sandberg (2023), The Flash d'Andrés Muschietti (2023) ou Aquaman et le Royaume perdu de James Wan (2023), DC Studios a réduit la voilure des sorties. 2024 aura ainsi été réservé, au cinéma, à Joker : Folie à deux, de Todd Phillips, qui fait son apparition dans les salles ce 2 octobre.

Ce dernier film est d'ailleurs, avec Joker (2019), un peu particulier, puisqu'il se place en dehors de l'univers cinématographique de DC : comprendre, il n'a aucun lien avec les autres films mettant en scène des super-héros, et en premier lieu Batman.

Quel rapport avec la chauve-souris ?

Ce 2 octobre, depuis ses comptes sur les réseaux sociaux, James Gunn a dévoilé l'entrée en production de Dynamic Duo, un futur film d'animation porté par DC Studios et Warner Bros. Animation. Ce long-métrage destiné aux cinéma racontera l'histoire « de Robin... Ou, plutôt, des Robin que sont Dick Grayson et Jason Todd ».

Gunn fait référence à l'acolyte de Batman, Robin, dont le costume fut endossé par plusieurs personnages différents. Grayson, créé par Bob Kane, Bill Finger et Jerry Robinson en 1940, est la première version de Robin, connu pour son costume bariolé. En 1984, toutefois, sous l'impulsion de Marv Wolfman et George Pérez, Grayson s'émancipe et prend l'identité de Nightwing, avec une tenue bien plus sombre.

Jason Todd, quant à lui, succède à Dick Grayson sous le masque de Robin en 1983, dans un récit de Gerry Conway et Don Newton. Plus sanguin que son prédécesseur, il entre souvent en conflit avec le Chevalier noir, qui s'est fixé comme règle de ne jamais tuer. Son existence prend un tour tragique lorsqu'il est capturé par le Joker...

Pour l'instant, Dynamic Duo n'a pas de scénario, mais Grayson et Todd feront visiblement équipe dans ce long-métrage d'animation.

Mélange de techniques

Sans date de sortie à ce jour, Dynamic Duo sera développé au sein des studios Swaybox, situés en Nouvelle-Orléans : James Gunn promet un mélange « d'animation, de marionnettes et d'effets spéciaux », un cocktail qui semble être la spécialité de l'entreprise. La réalisation sera d'ailleurs confiée à Arthur Mintz, à l'origine du studio, quand le scénario du long-métrage est signé par Matt Aldrich, connu pour celui de Coco (2017).

À la production, Matt Reeves, qui avait convaincu avec sa version du Chevalier noir incarnée par Robert Pattinson, dans The Batman (2022). Outre la série dérivée The Penguin, une suite est attendue, a priori pour 2026.

Dynamic Duo, toutefois, ne devrait pas être relié à la saga initiée par Reeves, connu sous la dénomination « Batman Epic Crime Saga ». Difficile aussi de dire si Dynamic Duo aura un lien avec The Brave and the Bold, un film qui portera sur ses épaules « l'apparition du Batman du DC Universe » — différent de celui interprété par Pattinson.

Pour son récit, The Brave and the Bold présentera en effet Damian Wayne, un autre Robin, et s'inspirera des bandes dessinées Batman de Grant Morrison, Andy Kubert, JH Williams III et Tony Daniel, publiées en français par Urban Comics dans une traduction d'Alex Nikolavitch. La date de sortie, comme celle de Dynamic Duo, n'est pas encore connue.