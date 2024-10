Gvantsa Jobava élue Présidente de l’Union internationale des éditeurs

Les résultats ont été annoncés suite aux élections en ligne de septembre, auxquelles tous les membres de plein droit de l’UIE ont participé. Lors de cette assemblée, diverses décisions et élections ont été déclarées.

Karine Pansa, la présidente sortante, a exprimé sa gratitude envers les membres de l’UIE pour leur soutien continu et les a encouragés à poursuivre leurs efforts pour promouvoir l'industrie du livre.

Elle a souligné l'importance de l'édition pour nos sociétés, nos économies et nos cultures, en déclarant : « Quel honneur d’avoir représenté cette merveilleuse industrie. Gvantsa Jobava va être une grande présidente pour l’UIE et j’ai hâte de voir comment elle va faire progresser notre secteur. »

Gvantsa Jobava a ajouté : « Je voudrais remercier Karine Pansa, Présidente de l’IPA, pour son professionnalisme, sa collégialité et son amitié. En tant que nouvelle Présidente de l’IPA, je demande à nos membres : que pouvons-nous faire de plus pour protéger nos courageux collègues et auteurs, dont la liberté est limitée dans de nombreuses parties du monde et dont la vie est en danger ? Que pouvons-nous faire de plus pour que les droits d’auteur soient respectés par les géants de la technologie et appliqués par nos législateurs ? Notre responsabilité envers la société est grande. J’ai hâte de travailler avec tous les membres de l’UIE pour l’assumer. »

Giovanni Hoepli, vice-Président élu, a quant à lui affirmé : « Merci à tous les membres de l’UIE d’avoir participé à ces élections, d’avoir été impliqués dans l’orientation de notre association. Je suis reconnaissant à chacun d’entre vous pour l’effort que vous avez fourni. À l’avenir, nos défis nécessiteront également que nous travaillions ensemble. La collaboration est essentielle, et j’invite tout le monde à être prêt à poursuivre ce parcours en équipe. »

À partir du 1er janvier 2025, l’Union internationale des éditeurs (UIE) accueillera de nouveaux membres, portant le total à 105 membres de 84 pays. L’Asociación Gremial de Editores de Guatemala (AGEG) rejoindra en tant que membre de plein droit. Trois nouveaux membres provisoires incluent l’Association des éditeurs et des libraires de la Chambre économique croate, l’Asociación de Industrias Editoriales de la República Dominicana (ADIERD), et la Polish Chamber of Books (PIK). En outre, l’Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe (EULAC) sera intégrée comme membre associé.

Les élections récentes ont également conduit à de nouvelles nominations au Comité Exécutif de l’UIE, incluant Fernando Benzo d’Espagne, Simon De Jocas du Canada, Christie Henry des États-Unis, Renaud Lefebvre de France et Manami Tamaoki du Japon, tous nommés de manière statutaire. Concernant le Comité pour la Liberté de Publier, Zeynep Atiker de Turquie, Sherif Bakr d’Égypte, Sarah Crozier des États-Unis, Simon De Jocas du Canada, et Jaeho Kang de Corée du Sud ont été réélus. Le Comité d’Adhésion accueille Halldor Birgisson d’Islande et Christie Henry des États-Unis comme nouveaux membres.

L’UIE tient à remercier chaleureusement les membres sortants du Comité Exécutif, YS Chi des États-Unis, Yumiko Hoshiba du Japon et Patrici Tixis d’Espagne, pour leur dévouement et leur service. Des remerciements sont également exprimés à Maria Pallante et Anna Baijars pour leur contribution significative au Comité d’Adhésion. Tous ces membres sortants achèveront leur mandat le 31 décembre 2024.

Créée à Paris en 1896, l'Union Internationale des Éditeurs (UIE) est une fédération mondiale regroupant des associations nationales d'éditeurs. Sa mission principale est de défendre et de promouvoir l'industrie de l'édition tout en s'engageant sur les questions économiques, culturelles et politiques qui affectent le secteur.

L'UIE joue un rôle clé dans la lutte contre la censure, la défense des droits d'auteur et la garantie de la liberté d'édition à travers le monde.

Crédits photo : Intelekti Publishing