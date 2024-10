Nuits de la lecture : une 9e édition sous le signe des patrimoines

Cette 9e édition s’articulera autour du thème des patrimoines, matériel et immatériel. Elle aura pour ambition de partager auprès de tous les publics notre riche et foisonnant patrimoine littéraire, au travers de rencontres et d’animations en bibliothèques, en librairies, mais aussi dans les écoles, les musées, les lieux culturels et artistiques, les espaces associatifs et de solidarités, les structures pénitentiaires ou encore les Instituts français.

Cette année, les Nuits de la lecture s’inviteront exceptionnellement dans les plus grands monuments historiques et emblématiques de France. Placé sous le thème des patrimoines, l’enjeu de la manifestation, outre la réaffirmation de la place essentielle du livre et de la lecture auprès de tous, consistera à révéler la part de la littérature dans notre mémoire collective.

Et ce,à travers l’évocation des grands noms et de grandes œuvres du passé et son rôle dans la création contemporaine, avec la complicité des écrivains d’aujourd’hui.

Au cours de quatre jours et nuits exceptionnels, des milliers d’événements seront programmés partout en France et au-delà des frontières. Lors de l’édition précédente, ce sont près de 8500 événements dans 4000 lieux qui ont été organisés, rassemblant un public toujours plus nombreux autour du plaisir de lire et du partage de la lecture.

Jeanne Macaigne est la créatrice de l’affiche : elle écrit et dessine en poète ce qui l'entoure, ainsi que son monde intérieur. Elle travaille régulièrement pour la presse (Revue XXI, Alternatives Économiques, Libération, Le Temps, etc).

Elle est affichiste pour de nombreux évènements culturels (Palais de Tokyo, Lieu Unique, festivals littéraires et musicaux, cinéma documentaire), auteure et dessinatrice de plusieurs livres : L'hiver d'Isabelle et Les coiffeurs des étoiles (éditions MeMo), Changer d'air(éditions Les Fourmis Rouges), Un Drôle de Lundi (éditions Seuil jeunesse), elle a reçu la Pépite Internationale du meilleur album en 2022 pour Changer d’air.

Son prochain album sortira en 2025 aux éditions Cambourakis. Il s’attache à évoquer notre rapport au monde et aux autres. Du plus secret point de la plus secrète forêt, l'histoire s’avance en une survivance de l’enfance, de l’amitié, de la nature, de l’humanité.