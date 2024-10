Alexandra Charroin Spangenberg nouvelle présidente du syndicat des libraires 

Lors de sa réunion à Aurillac les 28 et 29 septembre, le conseil d'administration du Syndicat de la librairie française a élu Alexandra Charroin Spangenberg, co-gérante de la librairie de Paris à Saint-Etienne et ancienne présidente de la commission sociale ainsi que vice-présidente du SLF, à la tête du syndicat. Le conseil a également rendu hommage à l'engagement et aux réalisations d'Anne Martelle, qui a présidé le syndicat pendant quatre ans.

Alexandra Charroin Spangenberg devient la deuxième présidente du SLF depuis sa création en 1999. Elle s'est fixée plusieurs objectifs prioritaires, dont l'amélioration de l'économie des librairies pour leur permettre de supporter leurs charges croissantes tout en maintenant un haut niveau de service. Elle prévoit de défendre vigoureusement l'application de la loi sur le prix unique du livre pour soutenir la création éditoriale et l'accès de qualité au livre.

Elle envisage également de renforcer l'unité de la profession tout en respectant la diversité des librairies françaises, en engageant un nombre accru de librairies dans des actions collectives et en intégrant davantage les associations de libraires ainsi que leurs organismes de formation. Son mandat inclura des initiatives écologiques pour les librairies et l'ensemble de la filière du livre. À court terme, elle se concentrera sur le maintien du pass Culture et sur la confirmation de la dérogation européenne au raccourcissement des délais de paiement favorable au secteur du livre.

Amanda Spiegel, directrice de la librairie Folies d’encre à Montreuil, conserve ses fonctions de vice-présidente et de présidente de la commission commerciale. Damien Bouticourt, directeur de la librairie Maupetit à Marseille, prend la tête de la commission sociale, tandis qu’Ingrid Ledru, directrice de la librairie Le livre en fête à Figeac, rejoint le directoire du SLF.

Crédits photo : Syndicat de la Librairie Française