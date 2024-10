Jean-Baptiste Dufour, nouveau directeur commercial et diffusion des Éditions Ellipses

Après avoir débuté sa carrière en tant que professeur de FLE à l'Alliance française de Séoul, Jean-Baptiste a rejoint Hachette Livre International où il a évolué en tant que délégué pédagogique export puis responsable de zone.

Il a ensuite contribué lors de la création de Volumen, en tant que directeur de la diffusion export, où il a mené des projets innovants tels que la publication de l'ouvrage Histoire des Tirailleurs aux éditions du Seuil, destiné aux collèges africains. Plus récemment, il occupait la direction du diffuseur suisse Servidis.

Aux éditions Ellipses, Jean-Baptiste Dufour aura pour mission l’animation commerciale des librairies, aussi bien traditionnelles qu'en ligne, renforçant ainsi la position d’Ellipses en tant qu’éditeur incontournable du milieu universitaire et des classes préparatoires, ainsi que des ouvrages grand public.

Il assurera également le développement de la diffusion et distribution d'éditeurs tiers, grâce à la maîtrise reconnue d’Ellipses de toute la chaîne du livre de l'édition à la diffusion/distribution.

Fondées il y a 50 ans, les Éditions Ellipses publient chaque année plus de 600 ouvrages couvrant un large éventail de disciplines, avec un catalogue riche de plus de 13 000 titres. Indépendante et responsable de toute la chaîne du livre, Ellipses continue d'innover et de diffuser ses ouvrages en France et dans 45 pays, tout en restant un acteur majeur de l’impression du livre en France.

