Traduction : Le Grand Prix SGDL 2024 attribué à un Norvégien

Fondé en 2017, le Grand Prix SGDL pour l'œuvre de traduction distingue le travail d'un traducteur ou d'une traductrice émérite, sans restriction de langue. Il ne concerne pas obligatoirement une traduction publiée dans l'année. Le jury, formé de traducteurs et d'auteurs membres de la SGDL, attribue ce prix.

Doté de 15.000€, il incarne la volonté commune du ministère de la Culture et de la Société des Gens de Lettres de valoriser le métier de traducteur littéraire, qui contribue à favoriser la circulation des œuvres et des idées de par le monde, à renforcer les liens et le dialogue entre les peuples et les cultures, à enrichir la diversité de l'offre éditoriale disponible en langue française.

Terje Sinding à Stavanger en Norvège, est traducteur littéraire du danois, du norvégien et du suédois vers le français. Il vit en France depuis 1969 et a largement contribué, par son œuvre, à faire connaitre en France la littérature et le théâtre scandinaves.

Il a traduit en français de nombreux auteurs norvégiens, suédois et danois. Ses traductions théâtrales ont été portées à la scène par des metteurs en scène.

Il a collaboré à de nombreuses revues et publications, dont : Les Cahiers de la Comédie-Française, La Revue du Théâtre national de Strasbourg, Anthologie critique des auteurs dramatiques européens (Michel Corvin, Éditions Théâtrales, 2007), Mémoires d'Europe - Anthologie des littératures européennes (Éditions Gallimard, 1993).

Il a été secrétaire de rédaction à la Comédie-Française de 1983 à 1993 et chargé de cours au département des Arts du spectacle de l'Université de Paris-Nanterre.

Alors que la France accueillera les 4 et 5 octobre prochains le XIXe sommet de la Francophonie, le Ministère de la culture démontre par la remise de ce prix son engagement en faveur de la profession de traducteur littéraire et sa volonté de promouvoir les droits des auteurs et des traducteurs dans une époque de bouleversements technologiques.