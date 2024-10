Interforum : “On travaille à la mesure de nos salaires

La situation s’enlise et la direction du groupe Editis, malgré des messages qui se veulent rassurants dans certains médias, affiche une étonnante position : « La DRH adjointe nous propose d’avancer les NAO en guise de négociation », s’étrangle un responsable syndical. « Autrement dit, elle évacue toute négociation concernant les salaires et la prime Pouvoir d’achat en brandissant des négociations qui sont de toute manière obligatoires. Et pour lesquelles nous sommes déjà en retard. »

Pour la direction d’Editis, l’affaire est réglée : « Nous ne faisons pas de commentaire. Le dialogue avec les élus se poursuit, il n’y a pas de gréviste déclaré à Tigery (Essonne) depuis lundi soir et jusqu’à maintenant. » De son côté, Force ouvrière, à l’origine du débrayage du 30 septembre sur le site de Tigery ne manque pas l’occasion. Et d’affirmer que « la direction fait la sourde oreille à leurs légitimes demandes ».

D’autant, nous précise une juriste spécialisée dans le Droit du travail, que « les NAO abordent un nombre considérable de sujets – comme l’égalité hommes / femmes, le handicap… Il suffit que le point portant sur la rémunération arrive en dernier, et la société a gagné un temps considérable. »

Simple, basique

Face au mouvement social, Editis « préfère payer des intérimaires plutôt que les salariés grévistes », rajoute FO. Et malgré des heures de réunions, seul un calendrier de négociations a été suggéré : concernant la prime PPV, elle ne dépasserait pas 100 € « pour les seuls bas salaires ». Selon les estimations du syndicat, cela représenterait 400 salariés, donc 40.000 €.

Avant de préciser : « Mais les salariés savent que la nouvelle direction s’était distribué 1,7 million d’euros de primes de session lors du rachat du groupe par le milliardaire Daniel Kretinsky, ou encore que le CA avait voté la rémunération de 1,2 million d’euros pour la société de Denis Olivennes, le DG d’Editis, dans ce cadre… » Un montant que la direction qualifie de « totalement erroné ».

« Le problème réside désormais dans le rapport de force instauré : en imaginant que les NAO apportent une solution quand les salariés demandent des revenus, on prend le problème à l’envers. On ne fait pas de grève pour obtenir des NAO. Mais si c’est qu’on nous répond, alors c’est une incitation à nous montrer plus durs dans notre action », s’agace une salariée.

Recadrer l'activité

Après une première intervention le 2 octobre devant les salariés, Alain Danjou, directeur de la distribution groupe Editis/Interforum, est revenu ce jeudi 3 sur le fonctionnement dans l’entrepôt. « Il a rappelé que la grève est un droit fondamental et que nous devions dans ce cas nous déclarer grévistes », nous rapporte une salariée. « Et que pour les autres, il faut travailler normalement, car le contraire serait grave et répréhensible. Et que l’entreprise ne laissera pas faire. »

Et de préciser que les revendications ont été entendues, que des réunions sont programmées, d’autres ont déjà eu lieu. Le dialogue social se poursuit donc. Le directeur en aurait profité aussi pour remercier « les gens qui travaillent, versus ceux qui lèvent le pied », poursuit une témoin.

« Il a insisté sur le fait qu’une grève perlée est un comportement illicite, que la société ne l’acceptera pas », se rappelle-t-elle. « Sauf que l’on a en réalité des salariés qui exécutent une cadence correspondant à leur salaire. S’ils veulent plus de rendement, qu’ils instaurent une prime. »

Dans l’entrepôt, certains rétorquent d’ailleurs qu’il n’y a pas de grève, que « les gens travaillent, ils sont fatigués, c’est tout ». Réponse du directeur : « On en reparlera ensemble. »

Mais pas question de l’interrompre ni de profiter de cette intervention pour échanger : « Il a été assez catégorique, en indiquant que là, c’est lui qui parlait et qui donnait le cap. Et que le cap était clair : soit on est gréviste, soit on exécute le contrat de travail. » Sauf que, certains témoins affirment que même les intérimaires, engagés pour l’occasion, sont pressés d’agir plus vite.

Retard de livraisons = pas de livres

Reste alors à évaluer les conséquences de la grève de lundi : à ce jour, ce serait trois jours de retard sur la date de remise des colis aux transporteurs. Un goulot d’engorgement qui se profile, conséquence de la journée du 30 et un temps de mise en place qui sera impossible à rattraper. « Ce sont des livres qui arriveront en retard et l’on sait pertinemment que dans les librairies, si nos titres ne sont pas mis en place, d’autres les remplaceront. Et l’on fera face à des retours massifs », déplore un éditeur partenaire, distribué par Interforum.

« Il faut bien prendre en considération que nous sommes largement pénalisés », ajoute-t-il. « Et que, clairement, aucune compensation n’est prévue, nous a indiqué le groupe. Les offices et les commandes sont maintenus, juste retardés, nous assure-t-on chez Interforum. » Sauf que les prévisions sont alarmistes : d’un côté, les nouveautés ont subi la grève de lundi à Tigery, d’autre part, des salariés fatigués côté Malesherbes (Loiret), pour les réassorts. Les camions qui partent avec moins de titres que prévu, ce sont des ouvrages manquants pour les lancements...

« Sans indemnisation pour nous, c’est la fin d’année qui sera plantée. » Une période qui représente toujours un volume significatif du chiffre d’affaires annuel pour une maison d’édition. Rappelons qu’en 2022, les éditeurs partenaires — ces maisons qui ne font pas partie du groupe Editis — ont représenté 40 % du chiffre d’affaires d’Interforum, soit près de 300 millions €.

« Sans compter nos relations avec les auteurs : s’ils découvrent que les libraires n’obtiennent pas leurs commandes dans les temps, les remontées ne se feront pas attendre », conclut notre interlocuteur. Plusieurs grosses structures sont concernées par cette situation : selon les informations de ActuaLitté, les téléphones chauffent actuellement pour mettre la pression sur la direction d’Editis et obtenir le plus rapidement possible une sortie de crise. « Par le passé, nous avions déjà été confrontés à des problèmes de distribution, mais cette fois au moins, nous savons véritablement ce qui se passe. »

En l'occurrence, tous ces éditeurs tiers n'ont pas été touchés : le blocage des expéditions, depuis Tigery, ciblait notamment la nouvelle BD de Riad Sattouf. Or, « ils nous ont pris de court : les expéditions ont été préparées dès le samedi, et distribuées – même si l’on n’est pas certain que tout ait été expédié ». De fait, Moi, Fadi, le frère volé, est publié dans la maison Les Livres du futur, que l’auteur a créée pour des projets personnels – alors que ses autres titres sont dans le catalogue d’Allary éditions. Et sa structure a signé avec Interforum pour assurer la diffusion / distribution.

« S’il y a une grève en cours, alors c’est la “grève du zèle”, tant que l’on n’aura pas des propositions financières concrètes », renchérit-on du côté de Tigery. « Il ne nous est pas possible de réaliser le travail de dix personnes, si c’est ce qu’ils attendent. »

Les auteurs solidaires

En attendant une coalition sainte qui réunirait les éditeurs tiers, deux organisations d’auteurs ont décidé de prendre position en apportant leur plein soutien aux équipes d’Interforum. La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse ainsi que la Ligue des auteurs professionnels ont adressé un message sans ambiguïté.

Les organisations trouvent en effet un écho à leurs propres combats dans le mouvement social d’Inteforum. Celui de salariés qui réclament « une juste répartition de la valeur créée par celles et ceux qui la produisent ».

« Les salarié·es d’Interforum font remonter des conditions de travail de plus en plus dures (plus de pauses café, usages de badges pour indiquer la hiérarchie des salarié·es, flicage...) mais aussi des salaires non revus à la hausse. Les salarié·es de la distribution sont ignoré·es et méprisé·es », lit-on dans leur communiqué.

Et d’évoquer des « manœuvres de la direction pour contrer la lutte qui contreviennent au Code du travail ». Ainsi, les salariés de la structure et les artistes-auteurs se heurtent, chacun dans son activité à un « manque de considération et d’actions concrètes ». Alors qu’ils demandent « une meilleure rémunération, une meilleure protection sociale et une meilleure représentation syndicale ».

Désinformation ou des informations ?

Le groupe revendique de son côté « un dialogue social constructif et loyal » entre les parties, un message qu'ont lu les salariés de Malesherbe, diffusé sur un écran de télé au sein de l’entrepôt. Leur communication intervient dès lors pour « éviter tout risque de désinformation ».

Et de confirmer que parmi les propositions formulées, se trouve bien l’ouverture anticipée des NAO — dont la pertinence reste à démontrer. En revanche, sont dénoncées de fausses informations, comme la proposition chiffrée qu’évoque FO : « [L]‘objectif est bien de partager des propositions avec toutes les Organisations syndicales de l’entreprise dans le cadre des NAO. »

De même, ce n’est pas la faute de la direction si des primes de cession ont été versées — sans nier le montant réparti. « Cette disposition a été prise l’an dernier par l’actionnaire précédent dans le cadre de la cession d’Editis et ce, préalablement à l’arrivée de la nouvelle équipe dirigeante », explique-t-on.

Un constat que ne partage pas FO, qui a immédiatement répliqué : « Les NAO ont lieu chaque année, et chaque année nos revendications sont balayées ! C’est justement pour cela qu’aujourd’hui il y a grève ! Quand on fait une grève, ce n’est pas pour obtenir un calendrier de NAO, c’est pour obtenir un accord tout de suite ! La réponse de la direction est complètement hors sujet. »

Mais surtout, le syndicat ne partage pas la perception du groupe, estimant que « la direction refuse le dialogue, et préfère jouer les briseurs de grève, payer des intérimaires et faire circuler de fausses informations aux salariés, voire des menaces. »

Le syndicat confirme que les sites « ne fonctionnent pas normalement et les retards se sont accumulés particulièrement les 3 premiers jours de ce mouvement social ». De fait, « beaucoup de salariés travaillent juste à la cadence normale, celle qui représente notre salaire actuel, pour s’éviter stress et énervement ».

